Akaryakıt piyasasında yeni hafta öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin fiyatlarına pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 6,60 TL zam yapılması bekleniyor.

Bu artış, son dönemde kur ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğin pompaya yansıması olarak değerlendiriliyor.

İstanbul 78 TL Sınırında

Yapılması beklenen zam sonrası İstanbul’da motorin litre fiyatının 78 TL seviyesine yaklaşması bekleniyor.

Diğer şehirlerde ise fiyatların daha da yukarı çıkarak 79-80 TL bandına dayanması öngörülüyor. Özellikle Anadolu şehirlerinde lojistik maliyetlerin etkisiyle fiyatların İstanbul’un üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

Akaryakıt Fiyatları Neden Yükseliyor?

Motorin fiyatlarındaki artışın arkasında birkaç temel faktör öne çıkıyor:

Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş

Döviz kurundaki yukarı yönlü hareket

Vergi ve rafineri maliyetleri

Uzmanlar, bu üçlü etkinin devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü riskin sürebileceğini ifade ediyor.

Taşıma ve Enflasyon Etkisi

Motorin fiyatlarındaki artış sadece araç sahiplerini değil, lojistik ve taşımacılık maliyetleri üzerinden genel fiyat seviyelerini de etkiliyor. Bu durumun özellikle gıda ve temel tüketim ürünlerinde dolaylı fiyat artışlarına yol açabileceği değerlendiriliyor.

Not: Akaryakıt fiyatları; Brent petrol, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak günlük değişkenlik gösterebilir.