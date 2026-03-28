Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasının ardından, 26 Mart 2022 tarihinden itibaren bölgede keşif-gözetleme ve karakol görevlerinin aralıksız sürdürüldüğü aktarıldı. Bu süreçte tespit edilen mayın, İnsansız Deniz Aracı (İDA), İnsansız Hava Aracı (İHA) ve buluntu mühimmatların etkisiz hale getirilmesi için uzman ekiplerin sahada olduğu belirtildi.

275 ŞÜPHELİ CİSİM TESPİT EDİLDİ

Yürütülen harekat kapsamında bugüne kadar toplam 275 şüpheli cismin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, teşhis edilen unsurların dökümü şu şekilde açıklandı:

10 adet deniz mayını,

8 adet kamikaze İHA,

11 adet kamikaze İDA.

Deniz güvenliğini doğrudan tehdit eden bu unsurların, niteliklerine göre titizlikle kategorize edildiği ifade edildi.

"SAS TİMLERİ İMHA ETTİ"

Teşhis edilen tüm şüpheli cisimlerin, Deniz Kuvvetleri bünyesindeki Sualtı Savunma (SAS) timlerince imha edildiği bildirildi. Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliğinin tesisi için yürütülen kritik imha operasyonlarının başarıyla tamamlandığı aktarıldı.

MSB, bölgedeki güvenlik risklerine karşı denetim, gözetleme ve imha çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.