Türkiye’de iş dünyasının "can simidi" olarak gördüğü ancak son dönemde "borçtan kaçış kapısı" haline geldiği iddia edilen konkordato süreci için devrim niteliğinde bir döneme giriliyor. Hükümet, özellikle son iki yılda patlama yapan başvuru sayıları ve suistimal iddiaları üzerine, süreci zorlaştıracak yeni bir yasal düzenleme için düğmeye bastı.

İSTATİSTİKLER ALARM VERİYOR: 2 YILDA 4 KAT ARTIŞ!

Konkordato başvurularındaki seyir, neden bir kısıtlamaya gidildiğini açıkça ortaya koyuyor. Bloomberg verilerine göre, başvurular 2023 yılına kadar düşüş eğilimindeyken, son iki yılda kelimenin tam anlamıyla "şaha kalktı."

Sürecin kronolojik seyri ise şöyle:



2021 yılında 875 olan başvuru sayısı,

2022 yılında 686'ya,

2023 yılında ise dip yaparak 516'ya kadar gerilemişti.

Ancak 2024 yılına gelindiğinde rakamlar bir anda ikiye katlanarak 1208'e çıktı.

2025 yılı ise 2008 başvuru ile tüm zamanların rekorunun kırıldığı yıl oldu.

Toplamda 5 yılda 5 bin barajını aşan bu başvurular, ekonomi yönetiminde "sistemin amacından saptığı" görüşünü hakim kıldı.

"SUİSTİMAL" DÖNEMİ BİTİYOR: HAPİS CEZASI KAPIDA

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni taslağa göre, konkordato artık sadece "mali durumu gerçekten bozuk olanın" sığınacağı bir liman olacak. Hükümetin "istismar ediliyor" dediği noktada, hileli başvurulara karşı ağır yaptırımlar geliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte; mahkemeyi veya komiseri yanıltmak için mali tablolarla oynayan şirket sahiplerine 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor. Ayrıca, borçlarını ötelemek için son 6 ay içinde adres değişikliği yaparak "mahkeme seçen" firmaların başvuruları da doğrudan reddedilecek.

Piyasadaki alacak-borç zincirinin daha fazla zarar görmemesi için denetim ayağı da sıkılaşıyor. Artık "7 günde hazırlanan" göstermelik raporlar tarih olacak. Kamu Gözetimi Kurumu (KGK), gerçeğe aykırı rapor düzenlediği tespit edilen 14 denetim kuruluşuna geçtiğimiz günlerde toplam 82 milyon TL ceza keserek bu yeni dönemin ilk sinyalini verdi.