Küresel emtia piyasalarında ve yurt içinde altın yatırımcılarını sarsan bir fiyatlama dalgası hakim.

Yılın ilk aylarında görülen güçlü yükseliş trendinin ardından yönünü tamamen aşağı çeviren altın ve gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklenen yüksek faiz ortamı, küresel ölçekte güçlenen dolar ve zayıflayan yatırımcı talebi nedeniyle ağır bir baskı altında kaldı.

OCAK AYINDAKİ SEVİYELERE TEKRAR DÖNÜLDÜ

Artan faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmelerin kombine etkisiyle güne başlayan gram altın 6.080 TL, ons altın ise 4.059 dolar seviyesinde dengelenmeye çalışıyordu.

Ancak günün ilerleyen saatlerinde satış baskısının derinleşmesiyle altın fiyatlarındaki günlük düşüş yüzde 3’ü aştı.

Yaşanan sert geri çekilmeyle birlikte ons altın saat 16:30 civarında 3.964 dolara kadar sarkarken, gram altın ise kritik 6.000 TL desteğini kırarak 5.930 liranın da altına geriledi ve böylece ocak ayındaki seviyelere geri dönülmüş oldu.

ABD CARİ AÇIK VERİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Altın piyasalarındaki bu hareketliliğin yaşandığı süreçte, küresel ekonominin yönü açısından kritik önemdeki ABD makro verileri de açıklandı.

ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu verilerine göre ülkenin mevsimsellikten arındırılmış cari işlemler açığı 2026 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,6 artarak 226,83 milyar dolara yükseldi.

Piyasanın beklentisi ise cari açığın bu dönemde 212 milyar dolar seviyesinde kalması yönündeydi.

Geçen yılın son çeyreğine ilişkin cari işlemler açığı verisi ise 190,7 milyar dolardan 221,1 milyar dolara revize edildi.

Böylece cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 2,8 seviyesinden yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,9’a ulaştı.

Yetkililer, cari işlemler açığındaki bu artışta, birincil gelir dengesinin geçen yılın son çeyreğindeki fazla konumundan yılın ilk çeyreğinde açık konumuna geçmesinin etkili olduğunu; bu durumun mal ticaretindeki açığın azalmasıyla yalnızca kısmen dengelenebildiğini aktardı.

ABD ekonomisinden gelen bu veriler ve Fed'in sıkı duruş sinyalleri, değerli metaller üzerindeki kar satışlarının ve baskının bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor.

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