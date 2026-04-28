Şirket, bölgenin lider altyapı sağlayıcılarından biriyle 5G ve Open RAN teknolojilerini kapsayan kritik bir proje için anlaşmayı yaptı.

PROJE BEDELİ 42,6 MİLYON TL

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre; 5G altyapısı, çekirdek şebeke ve Açık Radyo Erişim Ağı (Open RAN) kurulumunu kapsayan projenin toplam bedeli 950.978 ABD Doları (yaklaşık 42.655.262 Türk Lirası) olarak belirlendi.

UÇTAN UCA MÜHENDİSLİK VE ENTEGRASYON

Odine, küresel bir iş ortağıyla yürüteceği bu projede sadece kurulum değil, dijital dönüşümün her aşamasında rol alacak. şirket, uçtan uca mimari tasarım, sistem entegrasyonu, test, doğrulama ve devreye alma görevlerini üstlenecek.

Açıklamada, projenin temelini oluşturan Open RAN yaklaşımının önemine dikkat çekildi. Yazılım tanımlı ve bulut tabanlı altyapılar sayesinde, Afrika’daki operatörün çok daha esnek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir ağ yapısına kavuşacağı vurgulandı.

"KÜRESEL VİZYONUMUZLA UYUMLU"

Odine Solutions, bu yeni iş ilişkisinin şirketin uluslararası pazarlardaki mühendislik kabiliyetlerini pekiştirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu iş birliği, Afrika bölgesindeki varlığımızı güçlendirirken; küresel büyüme hedeflerimiz ve teknoloji odaklı dönüşüm vizyonumuz ile uyumlu şekilde ilerlemektedir. Şirketimiz, yeni nesil şebeke dönüşümü konusundaki uzmanlığını uluslararası arenaya taşımaya devam etmektedir."

Şirketin borsada işlem gören ODINE hisseleri haftalık bazda yüzde 15,54, aylık bazda yüzde 31,40 yükseldi. Hisseler dün kapanışı yüzde 6,83’lük yükselişe 1063 TL’den yaptı.

