Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Turkcell Grup şirketlerinden yeni bir sipariş aldığını bildirdi.

3.8 MİLYON DOLARLIK SİPARİŞ

Açıklamaya göre ODINE, şebeke ve bulut platformlarının dönüşüm projeleri kapsamında toplam 3.867.260 ABD doları tutarında sipariş aldı.

Bu tutar, sipariş tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre yaklaşık 171.644.855 Türk Lirası seviyesine karşılık geliyor.

