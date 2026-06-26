Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.'nin halka arz takvimi ve talep toplama fiyatı kesinleşti.

Orzaks İlaç paylarının halka arzı, 29 Haziran 2026 ile 1 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yatırımcılar 3 iş günü boyunca talep girişinde bulunabilecek.

Halka arzda 52,5 milyon lot, 69 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Halka arzın toplam büyüklüğü 3 milyar 622,5 milyon TL olurken, payların #ORZAX koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmesi planlanıyor.

Dağıtım yöntemi bireysele eşit dağıtım olarak uygulanacak. Halka arz, katılım endeksine uygun değil.

ORZAKS İLAÇ HALKA ARZI ÖZET BİLGİLER

Şirket: Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.

Borsa Kodu: ORZAX

Talep Toplama Tarihleri: 29 Haziran - 1 Temmuz 2026

Halka Arz Fiyatı: 69,00 TL

Dağıtım Yöntemi: Bireysele Eşit

Satılacak Pay: 52.500.000 lot

Halka Arz Büyüklüğü: 3,6225 milyar TL

Katılım Endeksi: Uygun Değil

İskonto Oranı: %20

Piyasa Değeri: 23,357 milyar TL

Konsorsiyum Lideri: İnfo Yatırım

Halka Açıklık Oranı: %15,51

TAHMİNİ LOT DAĞILIMI

Halka arzda bireysele eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. 52,5 milyon lotun eşit dağıtılması halinde 500 bin katılımda yaklaşık 105 lot, 1 milyon katılımda 52 lot, 1,5 milyon katılımda 35 lot, 2 milyon katılımda 26 lot, 2,5 milyon katılımda 21 lot ve 3 milyon katılımda yaklaşık 17 lot dağıtılması bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.