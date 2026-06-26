Orzaks İlaç halka arzında talep toplama 29 Haziran-1 Temmuz'da yapılacak. 69 TL fiyatlı halka arzın detayları ve tahmini lot hesabı!
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.'nin halka arz takvimi ve talep toplama fiyatı kesinleşti.
Orzaks İlaç paylarının halka arzı, 29 Haziran 2026 ile 1 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yatırımcılar 3 iş günü boyunca talep girişinde bulunabilecek.
Halka arzda 52,5 milyon lot, 69 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Halka arzın toplam büyüklüğü 3 milyar 622,5 milyon TL olurken, payların #ORZAX koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmesi planlanıyor.
Dağıtım yöntemi bireysele eşit dağıtım olarak uygulanacak. Halka arz, katılım endeksine uygun değil.
ORZAKS İLAÇ HALKA ARZI ÖZET BİLGİLER
Şirket: Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.
Borsa Kodu: ORZAX
Talep Toplama Tarihleri: 29 Haziran - 1 Temmuz 2026
Halka Arz Fiyatı: 69,00 TL
Dağıtım Yöntemi: Bireysele Eşit
Satılacak Pay: 52.500.000 lot
Halka Arz Büyüklüğü: 3,6225 milyar TL
Katılım Endeksi: Uygun Değil
İskonto Oranı: %20
Piyasa Değeri: 23,357 milyar TL
Konsorsiyum Lideri: İnfo Yatırım
Halka Açıklık Oranı: %15,51
TAHMİNİ LOT DAĞILIMI
Halka arzda bireysele eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. 52,5 milyon lotun eşit dağıtılması halinde 500 bin katılımda yaklaşık 105 lot, 1 milyon katılımda 52 lot, 1,5 milyon katılımda 35 lot, 2 milyon katılımda 26 lot, 2,5 milyon katılımda 21 lot ve 3 milyon katılımda yaklaşık 17 lot dağıtılması bekleniyor.
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