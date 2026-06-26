Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Soho Giyim ve Enerji A.Ş. halka arzına ilişkin tasarruf sahiplerine satış duyurusu yayımlandı. Şirket, halka arz kapsamında yatırımcılardan 30 Haziran - 1 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplayacak.

Yayımlanan duyuruya göre şirketin çıkarılmış sermayesi 206,76 milyon TL'den 306,76 milyon TL'ye yükseltilecek. Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 100 milyon TL nominal değerli pay halka arz kapsamında satışa sunulacak.

Halka arzda 1 TL nominal değerli 1 lot pay 15 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Böylece halka arzın toplam büyüklüğü 1,5 milyar TL olacak.

Payların, Borsa İstanbul'da #SOHOE koduyla işlem görmesi planlanıyor.

SOHO GİYİM VE ENERJİ HALKA ARZI ÖZET BİLGİLER

Şirket: Soho Giyim ve Enerji A.Ş.

Borsa Kodu: SOHOE

Talep Toplama Tarihleri: 30 Haziran - 1 Temmuz 2026

Halka Arz Fiyatı: 15,00 TL

Halka Arz Edilecek Pay: 100.000.000 adet

Sermaye Artırımı: 100 milyon TL

Halka Arz Büyüklüğü: 1,5 milyar TL

Aracılık Kurumu: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TAHMİNİ LOT DAĞILIMI

Halka arzda dağıtım yöntemi Borsa'da Satış - Tamamen Eşit Dağıtım olarak uygulanacak. 100 milyon lotun eşit dağıtılması halinde 2 milyon katılımda yaklaşık 50 lot, 2,5 milyon katılımda 40 lot, 3 milyon katılımda 33 lot, 3,5 milyon katılımda 28 lot, 4 milyon katılımda 25 lot, 4,5 milyon katılımda 22 lot ve 5 milyon katılımda yaklaşık 20 lot dağıtılması bekleniyor.

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