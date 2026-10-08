Pardus Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları doğrultusunda tasfiye sürecine alınan yatırım fonlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Şirket, 10 fonun tasfiye işlemlerinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından tamamlandığını ve yatırımcılara ödemelerin bugün itibarıyla başladığını duyurdu. Tasfiye kapsamında bulunmayan ancak alım-satıma kapalı olan fonların yeniden işleme açılması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

PARDUS PORTFÖY'DE 10 FONUN TASFİYESİ TAMAMLANDI

Pardus Portföy Yönetimi A.Ş., SPK kararları kapsamında tasfiye sürecine alınan fonların son durumuna ilişkin yatırımcılarını bilgilendirdi.

Şirketin açıklamasına göre, katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören 10 fonun tasfiye süreci T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından tamamlandı.

Tasfiye işlemleri tamamlanan fonların kodları şöyle;

AC4

KHA

PYR

BST

PMP

BRT

POS

PAO

IAU

AC5

FON YATIRIMCILARINA ÖDEMELER BAŞLADI

Şirket, söz konusu 10 fonun yatırımcılarına yönelik ödeme işlemlerinin 8 Ekim 2026 itibarıyla başladığını bildirdi.

Ödemelerin tamamlanmasının ardından tasfiye sürecine ilişkin kesinleşen bilgilerin yatırımcılarla ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Açıklamada, yatırımcı ödemelerinin ne zaman tamamen sonuçlanacağına ilişkin belirli bir tarih verilmedi.

ALIM-SATIMA KAPALI DİĞER FONLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Pardus Portföy, tasfiye kapsamında bulunmayan ancak hâlen alım-satıma kapalı olan fonlara ilişkin de bilgi verdi.

Bu fonların yeniden işleme açılmasına yönelik sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürüldüğü ifade edildi.

Şirket, yeniden işlem görmeye başlayacak fonlara ilişkin gelişmelerin resmî iletişim kanalları üzerinden yatırımcılara duyurulacağını belirtti.

Tasfiye dışında kalan fonların yeniden alım-satıma açılması için ise henüz kesin bir tarih paylaşılmadı.