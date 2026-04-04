ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ‘Savunma Kayıp Analiz Sistemi’ başlığı altında İran’a yönelik ‘Destansı Öfke Operasyonu’ adını verdiği saldırılarda ölen ve yaralanan ABD askerleri hakkında resmi paylaşımda bulundu.

Savunma Bakanlığı'na ait resmi internet sitesinde yayınlanan verilere göre 3 Nisan itibarıyla ABD/İsrail-İran Savaşı'nda toplam 13 ABD askeri hayatını kaybetti, 365 ABD askeri de yaralandı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırılarıyla başlayan savaşta yaşamını yitiren 6 ABD askerinin kara kuvvetlerinde, 7 askerin hava kuvvetlerinde görev yaptığı kaydedildi.

Savaşta yaralananların ise 247’sinin kara kuvvetlerine, 63’ünün deniz kuvvetlerine, 19’unun deniz piyadelerine ve 36’sının da hava kuvvetlerine mensup olduğu belirtildi.