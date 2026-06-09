PD/DD oranına göre küçükten büyüğe sıralanan listede bazı hisselerin defter değerinin altında işlem görmesi dikkat çekti.

SEKTÖRDE YER ALAN ŞİRKETLER VE PD/DD ORANLARI

MEPET – PD/DD: 0,63

SOKM – PD/DD: 0,75

KIMMR – PD/DD: 0,80

MGROS – PD/DD: 1,36

SANKO – PD/DD: 1,36

MOPAS – PD/DD: 2,16

CASA – PD/DD: 2,17

BIMAS – PD/DD: 2,40

GMTAS – PD/DD: 3,50

PSDTC – PD/DD: 3,72

DCTTR – PD/DD: 4,63

TGSAS – PD/DD: 7,13

KUVVA – PD/DD: 11,32

TKNSA – PD/DD: 12,83

BIZIM – PD/DD: 16,81

CRFSA – PD/DD: Veri bulunmuyor

DÜŞÜK ÇARPANLI HİSSELER ÖNE ÇIKTI

Listeye göre MEPET, ŞOK Marketler (SOKM) ve Kim Market (KIMMR), en düşük PD/DD oranına sahip şirketler olarak öne çıktı. Öte yandan Migros (MGROS) ve BİM (BIMAS) gibi sektörün büyük oyuncularının daha yüksek çarpanlarla işlem gördüğü görüldü.

Kaynak: Stockeyspro.com

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.