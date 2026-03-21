Küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi ve içeride faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi, Borsa İstanbul üzerinde çift yönlü bir baskı oluşturuyor. Özellikle petrol tarafında yaşanan yukarı yönlü hareketler, sadece enerji maliyetlerini değil, aynı zamanda enflasyon ve para politikası beklentilerini de doğrudan etkiliyor. Bu tablo, riskli varlıklar açısından oldukça hassas bir sürece işaret ediyor.

Petrol Yükselirse Neden Borsa Baskılanır?

Petrol fiyatlarının yükselmesi Türkiye gibi enerji ithalatına bağımlı ekonomiler için ciddi bir maliyet artışı anlamına gelir. Artan enerji faturası, üretim maliyetlerinden lojistiğe kadar geniş bir alanda fiyatları yukarı çeker. Bu durum enflasyonu beslerken, aynı zamanda cari açık üzerinde de baskı yaratır.

Enflasyonun yükseldiği bir ortamda ise Merkez Bankası’nın daha sıkı bir politika izleme ihtimali güçlenir. Bu da piyasalarda faiz artışı beklentisini artırır. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki her yükseliş, dolaylı olarak borsa üzerinde negatif bir etki yaratır. Çünkü piyasa artık sadece enerji maliyetini değil, bunun doğuracağı sıkı para politikasını da fiyatlamaya başlar.

Faiz Artışı Senaryosu: Likidite Daralıyor

Faiz artışı, piyasadaki para bolluğunun azalması anlamına gelir. Likiditenin daraldığı bir ortamda yatırımcılar daha temkinli davranır ve riskli varlıklardan çıkış eğilimi güçlenir. Özellikle hisse senetleri, alternatif getiri araçlarının cazip hale gelmesiyle birlikte baskı altına girer.

Yüksek faiz ortamında mevduat ve sabit getirili enstrümanlar daha fazla tercih edilmeye başlanır. Bu da borsadaki para girişini yavaşlatır, hatta mevcut paranın çıkışına neden olabilir. Aynı zamanda şirket değerlemelerinde kullanılan iskonto oranlarının yükselmesi, hisse fiyatlarının aşağı yönlü revize edilmesine yol açar. Tüm bu dinamikler birleştiğinde, faiz artışı borsa için doğrudan negatif bir katalizör haline gelir.

Teknik Görünüm: Kritik Seviyeler Netleşti

Teknik tarafta ise BIST 100 endeksinin düşen kanal içerisinde hareket ettiği dikkat çekiyor. Son dönemde yaşanan satışlar, endeksi kanalın orta-alt bandına doğru çekmiş durumda. Bu yapı, yukarı yönlü tepkilerin sınırlı kalabileceğine işaret ederken, aşağı yönlü risklerin hala masada olduğunu gösteriyor.

13.500 seviyesi kısa vadede önemli bir direnç bölgesi olarak öne çıkarken, bu seviyenin altında kalındığı sürece zayıf görünüm korunuyor. Aşağıda ise 12.900 bölgesi ilk önemli destek konumunda. Bu seviyenin kırılması durumunda satışların hız kazanma ihtimali oldukça yüksek.

En Kritik Senaryo: 12.500 Altı

Piyasalar açısından en kritik eşik ise 12.500 bölgesi olarak öne çıkıyor. Petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesi ve buna paralel olarak faiz artışının devreye girmesi halinde, bu seviyenin test edilmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.

Eğer 12.500 desteği de aşağı yönlü kırılırsa, teknik olarak düşüş trendinin derinleşmesi beklenir. Bu senaryoda endeksin 12.000 seviyelerine doğru geri çekilmesi, hatta satış baskısının artması halinde 11.600 bandına kadar bir hareket alanı oluşması sürpriz olmayacaktır. Bu bölge, aynı zamanda düşen kanalın alt bandına denk gelmesi açısından kritik bir teknik HEDEF niteliği taşıyor.

Yukarı Senaryo Ne Zaman Başlar?

Her ne kadar mevcut tablo aşağı yönlü risklere işaret etse de, piyasalarda dengelerin değişmesi mümkün. Petrol fiyatlarında geri çekilme yaşanması ve faiz artışı beklentilerinin zayıflaması durumunda, borsa tarafında yeniden toparlanma görülebilir.

Bu tarz bir senaryoda endeksin önce 13.500 seviyesini aşması, ardından 13.800 bölgesine yönelmesi beklenir. Asıl güçlü toparlanma ise 14.400 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanmasıyla mümkün olacaktır. Bu bölgenin aşılması, düşen trendin sona erdiğine dair güçlü bir sinyal üretir.

Büyük Resim: Güven mi, Baskı mı?

Piyasalarda yönü belirleyen en kritik unsur, yatırımcı güvenidir. Eğer petrol fiyatları ve faiz politikası birlikte baskı yaratmaya devam ederse, piyasada “kontrol kaybı” algısı oluşabilir. Bu da satışların daha sert ve hızlı gerçekleşmesine neden olabilir.

Öte yandan, politika tarafında güven veren adımlar ve dışsal risklerde azalma, piyasalarda yeniden dengelenme sürecini başlatabilir. Bu nedenle önümüzdeki süreçte hem küresel emtia fiyatları hem de para politikası adımları yakından izlenmeye devam edecek.

Yasal Uyarı:

Burada yer alan değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal piyasalarda alınacak kararlar kişisel risk-getiri tercihlerine göre şekillendirilmelidir.