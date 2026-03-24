Orta Doğu’daki hareketlilik, hem askeri hem de diplomatik kanallarda yeni bir evreye girmiş durumda.

İsrail basınından sızan bilgilere göre Arap dünyası ABD Başkanı Trump üzerindeki "İran ile müzakere" baskısını artırıyor.

Bu durum, bölgedeki gerginliğin yumuşayabileceğine dair zayıf da olsa bir umut ışığı yakıyor. Diğer yandan Suudi Arabistan, ABD ordusuna Kral Fahd Hava Üssü'ne erişim izni vererek savunma iş birliğinde vites yükseltti.

Suudi hava savunma sistemlerinin gece boyunca 35 İHA’yı imha etmesi, bölgedeki risklerin hala sıcak olduğunu hatırlatıyor.

Lufthansa’nın Orta Doğu uçuşlarını 24 Ekim’e kadar askıya alması, bölgedeki risk algısının uzun vadeli olarak fiyatlandığını gösteriyor.

ENERJİ PİYASALARI VE TEDARİK ZİNCİRİ

Petrol fiyatları, arz güvenliği endişeleri ve beklenmedik kazalarla yukarı yönlü baskı altında.

• Rafineri Kazaları: ABD Texas’taki petrol rafinerisinde meydana gelen patlama, arz tarafında kısa vadeli bir şok yaratabilir.

• Nijerya Devreye Giriyor: Nijerya’daki Dangote Rafinerisi, Orta Doğu’daki kriz sonrası yükselen fiyatları fırsata çevirerek Afrika geneline yakıt ihracatına başladı. Bu hamle, küresel enerji haritasındaki dengelerin değişebileceğine işaret ediyor.

MERKEZ BANKALARI VE PMI VERİLERİ

San Francisco Fed Başkanı Daly, petrol fiyatlarındaki geçici artışların enflasyon üzerindeki etkisinin "görmezden gelinip gelinemeyeceği" konusunda temkinli. Daly’nin açıklamaları, Fed’in faiz patikasının sanılandan daha karmaşık bir hal aldığını kanıtlar nitelikte.

Bugün gözler Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den gelecek PMI verilerinde. Bu veriler, küresel ekonominin durgunluğa (resesyon) mı yoksa toparlanmaya mı yaklaştığını gösterecek.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• AGESA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

• ARMGD – Halka arzdan elde edilen fonun 588,2 milyon TL’sinin yatırımlarda, 800 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

• ALGYO – Şirketin, yüzde 100 pay sahibi olduğu Mosalarko OJSC’deki payların tamamının 26,3 milyon dolar bedelle Alsim Alarko’ya satılacağı açıklandı.

• AKHAN – Şirketin, 3,9 milyon dolarlık satış gerçekleştirdiği açıklandı.

• ALKLC – Şirketin, ilave üretim hattı ve makine yatırımlarının tamamlandığı, 2026 yılında satış hacmi ve ciroda artış beklendiği açıklandı.

• ATATR – Halka arzdan elde edilen fonun 2,6 milyar TL’sinin kiracı olunan taşınmazların satın alımında kullanıldığı açıklandı.

• ECILC – Eczacıbaşı Holding’in yüzde 100 sahibi olduğu Sanipak’ın tamamının Arch Peninsula tarafından 600 milyon dolar bedel üzerinden satışı kapsamında sözleşme imzalandığı açıklandı.

• EKGYO – Şirket ile Fenerbahçe Spor Kulübü ve Akfin Gayrimenkul arasında imzalanan İş Birliği Protokolü kapsamında İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici ile imzalandığı, arsa satışı karşılığı satış toplam gelirinin 30,0 milyar TL olduğu açıklandı.

• FENER – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 6,2 milyar TL’den 31,2 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

• GLYHO – Global Ports Holding’in Şubat ayında limanlarına gelen gemi sayısının 2025’in aynı döneminin yüzde 10, yolcu hareketlerinin ise yüzde 18 arttığı açıklandı.

• GLYHO – Global Ports Holding tarafından İspanya’da Las Palmas de Gran Canaria kruvaziyer limanında inşa edilen yeni kruvaziyer terminalinin tamamlandığı ve hizmete alındığı açıklandı.

• INVEO – 364 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

• HALKB – Yurt dışında 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• HALKB – Bankanın mevduat dışı fon sağlama ve yabancı kaynak temini amacıyla GMTN ve DPR programlarının kurulumu ve bu programlar kapsamında ihraçların yapılması yetkisinin Genel Müdürlüğe verildiği açıklandı.

• HRKET – Şirketin, Hareket S.R.L.’nin paylarının tamamını 2.000 euroya aldığı açıklandı.

• MGROS – Fitch tarafından şirketin ulusal uzun vadeli kredi notunun AA(tur)’dan AA+(tur)’a yükseltildiği açıklandı.

• MTRKS – 500 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• ONCSM – Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Santek’in 4,3 milyon TL’lik ihaleyi kazandığı açıklandı.

• OZKGY – Antalya’da Turizm Tesisi Alanında otel yapılabilmesine yönelik olarak Yapı Ruhsatının alındığı açıklandı.

• PRZMA – Şirketin, Silivri’de şube açtığı belirtildi.

• RALYH – Rıza Kandemir ve Ahmet Zorlu tarafından 33.300.000 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• SDTTR – Şirketin, 2,1 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• SDTTR – Şirketin, 3,9 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• SARKY – Şirket bağlı ortaklığı Sark Wire’a pandemi döneminde ABD hükümetinin istihdam desteği kapsamında verilen hibe programından yararlanılması sonrasında, 1,1 milyon dolarlık alınan kredinin 1,9 milyon dolar olarak ödendiği ve dosyanın kapandığı açıklandı.

• TCELL – Şirketin 1 milyar dolar tutarında Murabaha sendikasyon kredi sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

• BOSSA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 6,19 – 6,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 413.650 adet pay 18,70 TL fiyattan geri alındı.

• KLSYN – Geri alınan 410.000 adet payın pay başına 10,53 TL’den satıldığı, satış sonucunda 3,0 milyon TL gelir elde edildiği açıklandı.

• LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 129,00 – 134,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MACKO – Matchzone tarafından 31,28 – 32,00 TL fiyat aralığından 39.990 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 11,75’e yükseldi.

• MERIT & NTHOL – NTHOL tarafından 15,73 – 15,86 TL fiyat aralığından 100.000 adet MERIT payı alınırken, NTHOL’un MERIT’teki payı yüzde 70,80’e yükseldi.

• NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 40,96 – 40,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

• VKING – Yaşar Birleşik Pazarlama tarafından 26,10 – 26,80 TL fiyat aralığından 155.014 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,65’e geriledi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• VKGYO – Şirket sermayesinin 3,5 milyar TL’den yüzde 27,54 oranında bedelsiz olarak 950 milyon TL artışla 4,4 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.