Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, imalat sanayinde kapasite kullanım oranı mart ayında düşüş sergiledi.

Buna göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ise aynı dönemde 0,2 puan azalarak yüzde 73,3’e geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA) bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,0 seviyesinde gerçekleşti.