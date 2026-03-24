ABD Başkanı Donald Trump, Florida’dan ayrıldığı sırada havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran Dışişleri Bakanlığı’nın ABD tarafının görüşmeler konusunda doğru söylemediği yönündeki açıklamaları sorulan Trump, "Halkla ilişkilerini daha iyi yönetmeleri gerek. Çok güçlü görüşmeler gerçekleştirdik. Bunların nereye varacağını göreceğiz. Büyük ölçüde ortak noktalarımız var. Hatta neredeyse tüm konularda uzlaşma var diyebiliriz. Belki bu yeterince aktarılmamıştır. Bildiğiniz gibi (İran’da) iletişim tamamen kopmuştu. Birbirleriyle konuşamıyorlardı. Ama biz çok güçlü görüşmeler yaptık. Görüşmeleri, (ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Steve) Witkoff ve (Jared) Kushner yürüttü. Bana göre mükemmel geçti. Eğer bu süreci devam ettirirlerse, bu sorunu bitirecektir. Bunu büyük ölçüde çözeceğini düşünüyorum" dedi.

"İRAN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR, BİZ DE İSTİYORUZ"

ABD’nin Orta Doğu’daki ortaklarına büyük önem atfettiğini söyleyen Trump, "Birçoğu beklenmedik bir şekilde etkilendi. Bunu görmek, herkesi olduğu gibi beni de şaşırttı. Bu ülkeler, görüşmelerde dikkate alınıyor. Görüşmeler dün gerçekleşti ve akşama kadar sürdü. İran anlaşma yapmak istiyor, biz de istiyoruz. Muhtemelen bugün tekrar telefonla görüşeceğiz. Çok yakında yüz yüze görüşeceğiz. Beş günlük süre tanıdık. Nasıl gideceğini göreceğiz. Eğer iyi giderse bu işi çözeceğiz. Aksi halde bombalamaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.

İran tarafında kiminle görüşüldüğü sorusuna Trump, "En üst düzey isimlerle. Bildiğiniz gibi liderliği büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Ama en saygın ve LIDER konumda olduğunu düşündüğüm kişiyle görüşüyoruz" cevabını verdi.

"YAŞIYOR MU BİLMİYORUZ"

Görüşülen ismin ülkenin yeni dini lideri mi olduğu sorusu üzerine Trump, "Hayır dini lider değil. O artık belirleyici biri değil. İkinci bir dini lider diye bir şey de yok. Oğlundan haber de alamadık. Yaşıyor mu bilmiyoruz. Ama ülkeyi yöneten bazı kişiler var gibi görünüyor. Söyledikleri gerçekleştiği için bunu gerçeklere dayandırıyoruz" dedi.

Görüşmelerde konuşulan konulara ilişkin bir soruya Trump, "Nükleer silah istemiyoruz. Füze faaliyetlerinin de düşük seviyede olmasını istiyoruz. Orta Doğu’da barış istiyoruz. Zenginleştirilmiş uranyum konusunu da ele alıyoruz. Bu hususta prensipte anlaştık. Zenginleştirme istemiyoruz ve mevcut zenginleştirilmiş uranyumu istiyoruz. Bu gerçekleşirse İran için yeniden inşa süreci başlar. Bu aynı zamanda İsrail ve diğer Orta Doğu ülkeleri için de iyi olur. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, hepsi için iyi olur" cevabını verdi.

Savaşın sona ermesi durumunda Pentagon’un yine de 200 milyar dolar ilave bütçeye ihtiyaç duyup duymayacağı sorusu üzerine Trump, "Olması her zaman için iyi olur. Dünya çok gergin" dedi.

"NÜKLEER SİLAH OLMAYACAK, BUNU KABUL ETTİLER"

Görüşmelerin olumlu ilerlemesi durumunda İsrail’in buna saygı gösterip göstermeyeceğine dair bir soru alan Trump, "Bana sorarsanız İsrail bu durumdan çok mutlu olacaktır. İsrail ile az önce temasımız oldu, bence çok mutlu olacaklardır. Çünkü bu, İsrail için uzun vadeli ve garantili bir barış olacak. Tabii olacağını garanti edemem ama hayatı boyunca anlaşmalar yapmış biri olarak bunun olacağını düşünüyorum. Neden olmasın ki? Yarın sabah en büyük elektrik santrallerini vurmayı planlıyorduk. 10 milyar dolardan fazlaya mal olan bir tesis ve tek bir atışla yok olurdu. Böyle bir şeyi neden istesinler? Onlar bizi aradı. Arayan taraf biz değildik. Anlaşma yapmak istiyorlar ve biz de bir anlaşma yapmaya çok istekliyiz. Ama iyi bir anlaşma olmalı. Artık savaş olmayacak, nükleer silah olmayacak. Bunu kabul ettiler" dedi.

Zenginleştirilmiş uranyumun İran’dan nasıl alınacağı sorusu üzerine Trump, "Kolay bir şekilde. Eğer anlaşma olursa, gider kendimiz alırız" ifadelerini kullandı.

ABD istihbarat raporlarının İran’ın acil bir tehdit olmadığına işaret ettiklerine gönderme yapan gazeteciye Trump, "Eğer İran’ı B-2 bombardıman uçaklarıyla vurmasaydık iki hafta veya bir ay içinde nükleer silahları olacaktı. Ve kullanırlardı. Onları çok sert vurduk ve o tesis tamamen yok edildi" ifadelerini kullandı. Trump, "Eğer nükleer bombaları olsaydı tüm Orta Doğu ve İsrail’e karşı kullanırlardı" dedi.

"HAMANEY’İN OĞLU ORTADA YOK"

ABD saldırıları nedeniyle İran yönetiminde iletişim imkansızlığından kaynaklanan bir koordinasyon eksikliği olduğundan bahseden Trump, "Tüm liderleri öldürüldü ve çok tehlikeli bir durum söz konusu. Hamaney öldürüldü. Hamaney’in oğlu ortada yok. Başına ne geldiğini kimse bilmiyor. Kendisini bugün de gören olmadığını söyleyebilirim. Bir şeyler olduğu kesin. Fakat her halükarda, kendisini gerçek lider olarak görmüyorum. Ama geriye kalan bazı liderleri var. Çünkü bir birinci lider grubunu, ardından ikinci lider grubunu havaya uçurduk. Üçüncü grubun önemli bir kısmı da aynı şekilde. Fakat karşımızda ülkenin temsili açısından çok önemli olduğunu düşündüğümüz ve gelecekte çok iyi işler yapacak insanların olduğunu düşünüyoruz" dedi.

ABD’de kısmi hükümet kapanması nedeniyle havalimanlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle ABD’li milyarder Elon Musk’ın Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA) çalışanlarına ödeme teklif etmesine ilişkin bir soruya Trump, "Bunu yapması harika olur. Yapabilir" ifadeleriyle cevap verdi.

Trump, personel eksikliği nedeniyle havalimanlarında yaşanan sıkıntılar sonrasında ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin bazı havalimanlarında mesaiye başlamaları nedeniyle de ICE’a teşekkür etti. ICE birimlerinin devreye alınmasının kendi fikri olduğunu söyleyen ve krizden Demokrat Parti’yi sorumlu tutan Trump, "Gerekirse, Ulusal Muhafızları da devreye sokarım. Demokratların ülkeyi mahvetmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.