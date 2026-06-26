Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkelerin iklim planlarının yatırım yapılabilir projelere dönüştürülmesini ve finansman ihtiyacının yatırımcılar için finanse edilebilir hale getirilmesini hedeflediklerini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisiyle NATO'ya önemli katkı sunduğunu belirterek 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirvede özel bir savunma sanayisi günü yapılacağını açıkladı.

ABD'li yetkililer, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında Singapur bandıralı bir yük gemisine saldırı düzenlediğini öne sürdü.

IMF, Orta Doğu'da gerilimin azalması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ardından emtia fiyatlarında düşüş yaşandığını, ancak normalleşmenin zaman alacağını belirtti.

The Information'ın haberine göre Beyaz Saray, ulusal güvenlik gerekçesiyle OpenAI'dan ChatGPT 5.6'nın kademeli olarak kullanıma sunulmasını istedi.

Japonya Maliye Bakanı Katayama, mali disiplinden taviz vermeden yatırımların sürdürüleceğini açıkladı.

Saudi Aramco, Ras Tanura terminalinde dört aylık aranın ardından petrol yüklemelerine yeniden başladı.

Bugün yurt içi ve yurt dışında piyasaları etkileyebilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.

NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Fed Başkanı Kevin Warsh, 14 Temmuz TSİ 17.00'de Kongre'de ilk para politikası sunumunu yapacak.

Borsa İstanbul'da güne yatay başlangıç beklenirken, BIST 100 endeksinin açılışta dengeli bir seyir izlemesi öngörülüyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 25 haziran tarihinde gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şöyle;



ORZAX – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler İnfo Yatırım aracılığıyla 29 – 30 Haziran – 1 Temmuz’da toplanacak.

SOHOE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 30 Haziran – 1 Temmuz’da toplanacak.

ISVEA – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 1 – 2 – 3 Temmuz’da toplanacak.

ALTNY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

A1CAP – RTALB tarafından 20.000.000 adet payın pay başına 10 TL fiyattan iki alıcıya TAS’ta bugün satılacağı açıklandı.

AKBNK – Bankanın 407,7 milyon TL’lik portföyünün tahsili gecikmiş alacağının ihalesini Denge Varlık’ın kazanması ardından devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

BALSU – Pay geri alım programının sona erdiği açıklandı.

BIGEN – Mesut Altan tarafından 17.300.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BIGEN – İdris Çakır tarafından 17.300.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BERA – Şirket bağlı ortaklığı Golda Gıda’nın halka arzının onaylandığı açıklandı.

BIOEN – Doğanlar Yatırım Holding tarafından 74.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BIOEN – Doğanlar Yatırım Holding tarafından 74.500.000 adet payın pay başına 18,10 TL fiyattan TAS’ta 6 alıcıya satışı kapsamında Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

BMSTL – Ali Zontur tarafından 4.490.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BMSTL – Mustafa Zontur tarafından 4.490.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BULGS – Şirketin, BRMEN sermayesinin %10,73'ünü temsil eden payların devralınmasına ilişkin işlemlerin tamamlandığı açıklandı.

CRDFA – 180 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

DAPGM – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 3.Etap Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin ikinci oturumuna katılım sağlayacağı açıklandı.

DERHL – Şirket bağlı ortaklığı Soho Giyim’in halka arzının onaylandığı açıklandı.

DURKN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 175 milyon TL’den 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

DITAS – Şirkete, TMSF’nin kayyım olarak atanmasının ardından, şirketin tüm operasyonel, ticari ve üretim faaliyetlerine, planlandığı şekilde devam edildiği açıklandı.

FORTE – Şirket ile yurt içi bir savunma sanayii şirketi arasında 4,2 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

INFO – Balıkesir İrtibat Bürosu’nun kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

INVEO – 364 gün vadeli 900 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ISMEN – 92 gün vadeli 4,5 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

ISGSY – Şirketin %70 oranında pay sahibi olduğu Enlila Sağlık’ın Crescenta Biosciences'te 24 milyon dolar karşılığında sermaye artırımı yoluyla %50,1 oranında pay sahibi olmasına ilişkin sözleşme imzaladığı açıklandı.

KRTEK – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

KRSTL – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

KONKA – Şirket iştiraki Golda Gıda’nın halka arzının onaylandığı açıklandı.

MEGMT – Şirketin, 650 ton sipariş aldığı, siparişin 2026 yılında ciroya katkısının 10 milyon dolar beklendiği açıklandı.

MANAS – Pardus Portföy tarafından 2.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,22’ye yükseldi.

METRO – Metro Sigorta unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

MAALT – İnşaat maliyetlerindeki artış nedeniyle Divan Talya Oteli'nin yeniden yapımına ilişkin yatırım teşvik belgesi tutarı yaklaşık 2,1 milyar TL'den 2,7 milyar TL'ye yükseltildiği açıklandı.

OZSUB – Aracı kurumu ile likidite sağlayıcılık sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

TABGD – Vlouse S.A Compartment tarafından 3.680.448 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

TRALT – Şirket ile Zenit Madencilik ve Özaltın İnşaat arasında Balıkesir ve Bilecik illerinde bulunan toplam altı adet IV. Grup işletme ruhsatı ile Balıkesir Sındırgı’daki cevher işleme tesisinin 69,9 milyon dolara satın alınmasına yönelik Mutabakat Zaptı imzalandığı açıklandı.

VKGYO – Şirketin, DRC Derecelendirme ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesini yenilediği açıklandı.

VESTL – 106 gün vadeli 338,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

VESTL – 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

VAKBN – MTN programının yurt dışı için sözleşmesel boyutunun 10 milyar dolardan 15 milyar dolara yükseltildiği açıklandı.

YIGIT – Şirketin, VRLA – Deep Cycle Akü, Traksiyoner Akü, Kurşun Ergitmeolarak ve Plastik Parça Üretim konusunda kapasite artışına ilişkin olarak yaptığı ÇED başvurusunun olumlu karşılandığı açıklandı.

YONGA – Şirket ile Türk Ağaç – İş Sendikası arasında TİS için anlaşma sağlandığı açıklandı.

YKBNK – Bir yatırımcı tarafından Banka Genel Kurulu’nun iptal edilmesi kapsamında dava açıldığı belirtildi.

ZERGY – VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Temmuz’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

SERMAYE ARTIRIMLARI

IHLAS – Şirket sermayesinin 1,5 milyar TL’den %100 oranında bedelli olarak 1,5 milyar TL artışla 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 17.375.504 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.

SMRTG – Tahsisli sermaye artırımı (planlanan toplam satış hasılatı 2 milyar TL) yapılmasına karar verildiği açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

EGEGY: Brüt 0,3000 TL, Net 0,3000 TL, Temettü verimi %1,05, Dağıtım tarihi 26.06.2026, Kapanış 28,56 TL, Temettü düşülmüş baz fiyat 28,26 TL.

HLGYO: Brüt 0,5755 TL, Net 0,5755 TL, Temettü verimi %8,88, Dağıtım tarihi 26.06.2026, Kapanış 6,48 TL, Temettü düşülmüş baz fiyat 5,90 TL.

ISKPL: Brüt 0,0004 TL, Net 0,0004 TL, Temettü verimi %0,01, Dağıtım tarihi 26.06.2026, Kapanış 7,02 TL, Temettü düşülmüş baz fiyat 7,02 TL.

PSGYO: Brüt 0,0102 TL, Net 0,0102 TL, Temettü verimi %0,28, Dağıtım tarihi 26.06.2026, Kapanış 3,60 TL, Temettü düşülmüş baz fiyat 3,59 TL.

PAY ALIM-SATIMLAR

25 Haziran 2026 tarihinde KAP'ta yayımlanan pay alım ve satım bildirimlerinden öne çıkan işlemler şöyle;

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 36,80 – 36,84 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKSGY – Akkök Holding tarafından 9,35 – 9,94 TL fiyat aralığından 3.400.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,13’e yükseldi.

AVGYO – Metro Yatırım tarafından 16,90 TL fiyattan 6.025.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,14’e geriledi.

ATSYH – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Yıldırım tarafından 100,00 – 103,30 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,13’e yükseldi.

BALAT – İsmet Demir tarafından 61,00 – 61,05 TL fiyat aralığından 14.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,89’a yükseldi.

BLUME – Vural Bulut tarafından 30,60 TL fiyattan 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,87’ye yükseldi.

ENSRI – Pardus Portföy tarafından 34.995.624 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

GENIL – Ali Göl tarafından 9,85 TL fiyattan 14.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %7,11’e geriledi.

HKTM – Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Tunç Atıl tarafından 12,10 – 13,54 TL fiyat aralığından 429.000 adet alış ve 3.579.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %45,90’a geriledi.

INFO – Hedef Portföy tarafından 60.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %21,16’ya geriledi.

LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 92.810 adet pay 137,70 – 140,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 93,50 – 93,65 TL fiyat aralığından geri alındı.

TABGD – European Bank for Reconstruction and Development tarafından 218 TL fiyattan 9.201.120 adet payın satıldığı açıklandı.

Bugün genel kurulu olan şirketler: ARTMS, BAKAB, DERHL, IZINV, KLGYO

(İNFO YATIRIM)