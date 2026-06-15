Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2025 öncesi dönemlere ait geçmiş yıl kârları bulunmasına rağmen, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarında net dönem zararı oluştuğu belirtildi.

Bu doğrultuda, şirketin mali yapısının güçlü tutulması amacıyla yönetim kurulu tarafından sunulan kâr payı dağıtılmaması yönündeki teklifin, genel kurulda ortakların onayıyla kabul edildiği ifade edildi.

Böylece SNICA, 2025 faaliyet dönemine ilişkin olarak yatırımcılarına temettü dağıtmama kararı almış oldu.

SNICA yazım sırasında yüzde 2,54’lük yükselişle 4,04 TL’den işlem gördü.

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