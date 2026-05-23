Google Haberler

Bank of America (BofA), fırtınalı geçen 18-22 Mayıs 2026 haftasında piyasada yine devasa bir işlem hacmine imza attı. Alım-satım yaptığı hisseler belli oldu.

BofA’nın hafta boyunca gerçekleştirdiği işlemlerde net hacim 2.382.340.245 TL olarak kayıtlara geçerken, kurumun alım ve satım tarafında yoğunlaştığı hisseler piyasadaki dengeleri değiştirdi. Yabancı devin alım listesinde spor ve sanayi hisseleri başı çekerken, satım listesinde bankacılık ve enerji hisseleri öne çıktı.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

EN ÇOK SATIN ALDIĞI HİSSELER (ALIM TARAFI)

SASA: 82.033.221,00 Net Lot | Payı: %11,76 | Maliyet: 2,694 TL

GSRAY: 38.466.308,00 Net Lot | Payı: %5,51 | Maliyet: 1,05 TL

FENER: 37.487.043,00 Net Lot | Payı: %5,37 | Maliyet: 3,907 TL

PEKGY: 20.332.748,00 Net Lot | Payı: %2,91 | Maliyet: 12,772 TL

KATMR: 20.018.625,00 Net Lot | Payı: %2,87 | Maliyet: 2,825 TL

Diğer Hisseler: 499.407.497,00 Net Lot | Payı: %71,57

SASA, GSRAY, AKBNK: Bank of America nın (BofA) bu hafta aldığı hisseler, Görsel 1

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (SATIM TARAFI)

PAHOL: -39.748.902,00 Net Lot | Payı: %10,10 | Maliyet: 1,658 TL

AKBNK: -37.103.427,00 Net Lot | Payı: %9,43 | Maliyet: 63,914 TL

CANTE: -26.010.980,00 Net Lot | Payı: %6,61 | Maliyet: 1,665 TL

HEKTS: -20.873.551,00 Net Lot | Payı: %5,30 | Maliyet: 4,457 TL

YKBNK: -12.901.935,00 Net Lot | Payı: %3,28 | Maliyet: 33,932 TL

Diğer Hisseler: -256.957.980,00 Net Lot | Payı: %65,28

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aselsan (ASELS) hissesinden bu hafta kim aldı, kim sattı?Aselsan (ASELS) hissesinden bu hafta kim aldı, kim sattı?
SASA hissesinden bu hafta kim aldı, kim sattı? (18-22 Mayıs 2026)SASA hissesinden bu hafta kim aldı, kim sattı? (18-22 Mayıs 2026)

Google Haberler