Bank of America (BofA), fırtınalı geçen 18-22 Mayıs 2026 haftasında piyasada yine devasa bir işlem hacmine imza attı. Alım-satım yaptığı hisseler belli oldu.
BofA’nın hafta boyunca gerçekleştirdiği işlemlerde net hacim 2.382.340.245 TL olarak kayıtlara geçerken, kurumun alım ve satım tarafında yoğunlaştığı hisseler piyasadaki dengeleri değiştirdi. Yabancı devin alım listesinde spor ve sanayi hisseleri başı çekerken, satım listesinde bankacılık ve enerji hisseleri öne çıktı.
EN ÇOK SATIN ALDIĞI HİSSELER (ALIM TARAFI)
SASA: 82.033.221,00 Net Lot | Payı: %11,76 | Maliyet: 2,694 TL
GSRAY: 38.466.308,00 Net Lot | Payı: %5,51 | Maliyet: 1,05 TL
FENER: 37.487.043,00 Net Lot | Payı: %5,37 | Maliyet: 3,907 TL
PEKGY: 20.332.748,00 Net Lot | Payı: %2,91 | Maliyet: 12,772 TL
KATMR: 20.018.625,00 Net Lot | Payı: %2,87 | Maliyet: 2,825 TL
Diğer Hisseler: 499.407.497,00 Net Lot | Payı: %71,57
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (SATIM TARAFI)
PAHOL: -39.748.902,00 Net Lot | Payı: %10,10 | Maliyet: 1,658 TL
AKBNK: -37.103.427,00 Net Lot | Payı: %9,43 | Maliyet: 63,914 TL
CANTE: -26.010.980,00 Net Lot | Payı: %6,61 | Maliyet: 1,665 TL
HEKTS: -20.873.551,00 Net Lot | Payı: %5,30 | Maliyet: 4,457 TL
YKBNK: -12.901.935,00 Net Lot | Payı: %3,28 | Maliyet: 33,932 TL
Diğer Hisseler: -256.957.980,00 Net Lot | Payı: %65,28
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.