BofA’nın hafta boyunca gerçekleştirdiği işlemlerde net hacim 2.382.340.245 TL olarak kayıtlara geçerken, kurumun alım ve satım tarafında yoğunlaştığı hisseler piyasadaki dengeleri değiştirdi. Yabancı devin alım listesinde spor ve sanayi hisseleri başı çekerken, satım listesinde bankacılık ve enerji hisseleri öne çıktı.

EN ÇOK SATIN ALDIĞI HİSSELER (ALIM TARAFI)

SASA: 82.033.221,00 Net Lot | Payı: %11,76 | Maliyet: 2,694 TL

GSRAY: 38.466.308,00 Net Lot | Payı: %5,51 | Maliyet: 1,05 TL

FENER: 37.487.043,00 Net Lot | Payı: %5,37 | Maliyet: 3,907 TL

PEKGY: 20.332.748,00 Net Lot | Payı: %2,91 | Maliyet: 12,772 TL

KATMR: 20.018.625,00 Net Lot | Payı: %2,87 | Maliyet: 2,825 TL

Diğer Hisseler: 499.407.497,00 Net Lot | Payı: %71,57

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (SATIM TARAFI)

PAHOL: -39.748.902,00 Net Lot | Payı: %10,10 | Maliyet: 1,658 TL

AKBNK: -37.103.427,00 Net Lot | Payı: %9,43 | Maliyet: 63,914 TL

CANTE: -26.010.980,00 Net Lot | Payı: %6,61 | Maliyet: 1,665 TL

HEKTS: -20.873.551,00 Net Lot | Payı: %5,30 | Maliyet: 4,457 TL

YKBNK: -12.901.935,00 Net Lot | Payı: %3,28 | Maliyet: 33,932 TL

Diğer Hisseler: -256.957.980,00 Net Lot | Payı: %65,28

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.