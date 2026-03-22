Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, turizm sektörünün yalnızca doluluk oranlarıyla değil, aynı zamanda verimlilikle de kritik bir süreçten geçtiğini belirtti. Bayram döneminde beklentilerin altında kalan talebe dikkat çeken Eresin, hem mevcut tabloya hem de yaz sezonuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"KESİN RAKAMLAR İÇİN HENÜZ ERKEN"

Eresin, tatil süresinin kısalığına dikkat çekerek şunları söyledi;

"Turizm sezonunun henüz tam başlamaması ve bayram tatilinin kısa olması nedeniyle yerli turist talebi beklediğimiz sınırda kaldı. Her şeye rağmen özellikle kıyı bölgelerinde ve sanatçı programı olan tesislerde küçük de olsa bir hareketlilik görüyoruz. Türk vatandaşları bayramda genellikle şehir turlarını tercih etmez ancak bu kez 2-3 günlük kısa kaçışlar için Anadolu ve İstanbul'a yakın destinasyonlara bir yönelim var. Yine de kesin rakamlar için henüz erken."

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ TURİZMİ SEKTEYE UĞRATTI

Bölgedeki sıcak çatışmalar ve savaş atmosferi, turizmin rotasını da değiştirdi. Müberra Eresin, özellikle Orta Doğu pazarındaki kaybın altını çizerek şu uyarıyı yaptı: Bölgedeki savaş nedeniyle Körfez ülkeleri ve Orta Doğu'dan gelen turist trafiği neredeyse tamamen durmuş durumda. İranlı ziyaretçilerin en yoğun geldiği mart ayında bile pazarın durma noktasına gelmesi bizi etkiledi. Savaş sebebiyle Avrupalı turist de kendi ülkesinde kalmayı seçti. Bu bayramda otellerimiz maalesef olması gerekenin çok altında doluluklarla kapanacak.

KART LİMİTLERİ TURİZMDE HAREKETLİLİĞİ AZALTIYOR

Fiyatların sezonun çok altında olmasına rağmen talebin istenen düzeye çıkmamasının bir diğer nedeninin finansal kısıtlamalar olduğunu savunan Eresin "Şu an fiyatlarda bir artış söz konusu değil, aksine sezonun çok altındayız. Ancak kredi kartlarına yönelik limit düşürme uygulamaları, özellikle ailece tatil planlayanları zorluyor. Turizm bir barış sektörüdür ancak aynı zamanda bir finansman meselesidir. Kredi kartı kolaylığının daralması, iç pazardaki hareketliliği doğrudan baltalıyor. 2026 yaz sezonu için temkinli bir iyimserlik içindeyiz ama bu tür uygulamaların gözden geçirilmesi şart" dedi.

REZERVASYON DOLANDIRICILIĞINA KARŞI UYARI

Son dönemde artan dijital dolandırıcılık vakaları konusunda tüketicileri uyaran Eresin "Otellerin resmî sitelerini taklit eden sahte web siteleri türedi. Olağan fiyatın çok altındaki kampanyalar büyük risk taşıyor. Vatandaşlarımız mutlaka güvenilir acenteleri veya otelin kendi resmî kanallarını kullanmalı. Rezervasyon sonrası oteli arayıp teyit almak artık bir lüks değil, zorunluluktur" dedi.

Türkiye turizminin krizleri yönetme konusunda deneyimli olduğunu hatırlatan Müberra Eresin, tüm olumsuz tabloya rağmen sektörün toparlanma kabiliyetinin yüksek olduğunu ve asıl büyük hareketliliğin yaz ayları ile Kurban Bayramı'nda yaşanacağını öngördüklerini sözlerine ekledi.