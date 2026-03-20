Bayram tatili nedeniyle dün yarım gün işlem gören ve bugün kapalı olan endeks, 16-19 Mart haftasını haftalık bazda yüzde 0,35 oranında sınırlı bir kayıpla tamamladı. Haftaya 13.119,91 puandan başlayan BIST 100, haftayı 13.047,7 puandan kapattı. Endeks hafta boyunca en düşük 12.880, en yüksek ise 13.298,53 puan seviyelerini test etti.

Sektörel bazda bakıldığında; Bankacılık endeksi haftayı yüzde 0,17 kazançla kapatırken, Sanayi endeksi yüzde 1,16 ve Holding endeksi yüzde 3,04 oranında değer kaybetti.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELERİ

Savaşın yarattığı türbülansa rağmen bazı hisseler pozitif ayrışmayı başardı. BIST 100 içerisinde haftanın zirvesine yerleşen isimler şunlar oldu:

Reeder Teknoloji (REEDR): %46,15

Dap Gayrimenkul (DAPGM): %15,79

Katılım Evim (KTLEV): %15,04

Satış baskısının en yoğun hissettiği, haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise şunlar:

EFOR Yatırım (EFOR): %34,30

Kiler Holding (KLRHO): %32,85

Türk Altın İşletmeleri (TRALT): %12,23

PİYASANIN DEVLERİ: EN DEĞERLİ VE EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

Borsa İstanbul'un piyasa değeri en yüksek şirketleri listesinde zirve değişmedi. Aselsan (ASELS), 1 trilyon 544 milyar 700 milyon TL değeri ile liderliğini sürdürürken, onu 614 milyar TL ile Destek Finans Faktoring (DSTKF) ve 567 milyar 420 milyon TL ile Garanti BBVA (GARAN) takip etti.

İŞLEM HACMİ ŞAMPİYONLARI:

Yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği ve en yüksek işlem hacmine ulaşan hisseler ise sırasıyla şunlar oldu:

Aselsan (ASELS): 36 milyar 30 milyon TL

Tüpraş (TUPRS): 32 milyar 172 milyon TL

Türk Hava Yolları (THYAO): 25 milyar 454 milyon TL

Yılbaşından bu yana halen yüzde 16’ya yakın yukarıda bulunan endeksin, bayram dönüşü savaşın gidişatına ve küresel enflasyon verilerine nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.

Kaynak: Ekonomim

