Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), taşra teşkilatındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 100 denetmen yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SGK bünyesine alınacak personelin, Genel İdare Hizmetleri sınıfında taşra birimlerinde görevlendirileceği belirtildi.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Adayların başvuru yapabilmesi için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları taşıması gerekiyor.

Eğitim kriteri olarak ise en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olma şartı aranıyor. Yurt dışı mezunları için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı denklik belgesi zorunlu olacak.

KPSS VE YAŞ KRİTERİ BELİRLEYİCİ

Başvuruda bulunan şartlar arasında KPSS puanı ve yaş sınırı yer alıyor.

Adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 veya 2025 yıllarında yapılan KPSS'den ilgili puan türünde en az 70 puan almış olması gerekiyor.

Ayrıca giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranıyor.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Başvurular 17 Nisan 2026 itibarıyla başladı. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya "Kariyer Kapısı" platformu üzerinden gerçekleştirebilecek.

Son başvuru tarihi ise 3 Mayıs 2026 saat 23.59 olarak açıklandı.

SÖZLÜ SINAV HAZİRANDA

Başvurusu kabul edilen adaylar tek aşamalı sözlü sınava katılacak. Mülakatların 15-26 Haziran tarihleri arasında Ankara’da SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde yapılacağı bildirildi.