SGK tarafından ülke genelindeki teşkilat birimlerine gönderilen genelge kapsamında, işverenlere ait 4A prim borçları, Bağ-Kur kapsamındaki 4B prim borçları ile idari para cezaları yapılandırma kapsamına alındı.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİRECEK?

Genelgeye göre, 2026 yılı haziran ayı dahil olmak üzere bu tarihten önceki dönemlere ait prim borçları ile 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilip kesinleşen idari para cezaları yapılandırmadan yararlanabilecek.

TAKSİT SÜRESİ 72 AYA ÇIKARILDI

Yapılandırma kapsamında azami taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya yükseltildi. Teminatsız tecil limiti ise 10 milyon lira olarak belirlendi.

Toplam borcun 10 milyon lirayı aşması halinde, sadece aşan kısmın yarısı kadar teminat talep edilecek.

FAİZ İNDİRİMİ UYGULANACAK

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin ilk taksiti en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar ödemesi gerekiyor. Bu tarihe kadar yapılacak işlemlerde tecil faiz oranı yüzde 39 yerine yüzde 29 olarak uygulanacak.

İlk taksitin ödenmesinin ardından haciz, icra ve satış işlemleri durdurulacak. Ayrıca araçlar üzerindeki yakalama şerhlerinin kaldırılmasının da önü açılmış olacak.

Kaynak: Ekonomim