Şişecam (SISE) hisselerinde son işlemlerde teknik görünüm yakından izleniyor. Hisse, günü %0,81 düşüşle 39,18 TL seviyesinde sürdürürken, kısa vadede kritik kabul edilen 39,07 trend değişim seviyesi üzerinde kalmayı sürdürdü. Teknik göstergeler, bu seviye üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü eğilimin korunabileceğine işaret ediyor.

TREND: YUKARI YÖNLÜ GÖRÜNÜM DEVAM EDİYOR

Teknik çalışmada süper trend göstergesi 39,07 TL seviyesini trend değişim noktası olarak öne çıkarıyor. Analize göre, fiyat bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece ana trend “yukarı” olarak değerlendiriliyor. Olası geri çekilmelerde bu bölge kritik destek konumunda bulunuyor.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Raporda öne çıkan teknik seviyeler şöyle:

Destekler:



38,83 TL

38,47 TL

37,99 TL

Dirençler:

39,67 TL

40,15 TL

40,51 TL

Hissenin kısa vadede 39,67 TL direnci üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketin ivme kazanabileceği, olası geri çekilmelerde ise 38,83 – 39,07 bandının kritik destek bölgesi olduğu ifade ediliyor.

HAREKETLİ ORTALAMALAR NE DİYOR?

SISE hissesi;

50 günlük ortalama: 38,40 TL

100 günlük ortalama: 37,80 TL

200 günlük ortalama: 37,44 TL seviyelerinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu görünüm, orta vadede teknik yapının hala pozitif bölgede olduğunu gösteriyor. Hissenin özellikle 5 ve 10 günlük ortalamalar etrafında sıkıştığı ve yön arayışında olduğu vurgulanıyor.

GÖSTERGELER: KARARSIZ AMA POZİTİF BÖLGEDE

RSI (14): 51,83 → Orta bölgede, yönü hafif aşağı.

MACD: Sıfır çizgisinin üzerinde, kısa vadede zayıflama sinyali var.

Momentum: Pozitif bölgede ancak yönü aşağı.

Bu tablo, hissede güçlü bir satış baskısı olmadığını ancak kısa vadede dalgalı seyrin sürebileceğini gösteriyor.

İŞLEM HACMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Son işlem gününde hacim yaklaşık 2,34 milyar TL ile, hem 5 günlük hem de 1 aylık ortalamanın belirgin şekilde üzerine çıktı. Artan hacim, fiyatın bulunduğu bölgede güçlü bir el değiştirme sürecine işaret ediyor.

GENEL TEKNİK DEĞERLENDİRME

Şişecam hisselerinde teknik görünüm, kısa vadeli göstergelerdeki zayıflığa rağmen 39,07 TL üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ana trendin korunduğunu gösteriyor. Bu seviyenin altına olası sarkmalarda ise görünüm zayıflayabilir ve destek bölgeleri daha yakından izlenebilir. Yukarı yönde ise 39,67 TL ve üzerindeki kapanışlar, yeni bir teknik ivmenin önünü açabilir.

Yasal Uyarı:

Burada yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. Finansal piyasalarda yapılan işlemler risk içerir.