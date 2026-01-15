Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

DERYA ÇAYIRGAN GÖZALTINDA

Sabah'ın aktardığı bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında voleybolcu Derya Çayırgan'ın da bulunduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise uyuşturucu satışı yaptığı iddia ediliyor.