Son dakika... Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 19 kişi arasında eski milli voleybolcu Derya Çayırgan da bulunuyor.
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
DERYA ÇAYIRGAN GÖZALTINDA
Sabah'ın aktardığı bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında voleybolcu Derya Çayırgan'ın da bulunduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise uyuşturucu satışı yaptığı iddia ediliyor.