2023/2024 sezonu Trendyol Süper Lig'in 37'nci haftasında oynanan Galatasaray–Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin açılan davada karar çıktı. Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı dosyada, duruşma savcısı mütalaasında sanıkların "Haksız tahrik altında vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ile "Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından 3'er yıl 4'er ay 15'er güne kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Hakim, sanıkların "Haksız tahrik altında basit yaralama" suçundan 1 yıl 4 ay 14 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.