Google Haberler

SPK, Arzum'un yüzde 100 bedelli sermaye artırımı kapsamında yaptığı izahname ve satış duyurusu başvurusunu olumsuz karşıladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Haziran 2026 tarihinde yayımladığı 2026/39 sayılı haftalık bültende dikkat çeken bir karara imza attı. Kurul, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ARZUM) bedelli sermaye artırımı kapsamında yaptığı izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu başvurusunu olumsuz karşıladı.

ARZUM YÜZDE 100 BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI PLANLIYORDU

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 600.000.000 TL çıkarılmış sermayesini, tamamı nakden karşılanmak suretiyle yüzde 100 oranında artırmayı planlıyordu.

SPK'dan %35 ve %100 bedelsize onay! 2 hissede lotlar katlanacak SPK'dan %35 ve %100 bedelsize onay! 2 hissede lotlar katlanacak

Şirketin planına göre mevcut 600.000.000 TL olan çıkarılmış sermaye, 600.000.000 TL tutarında nakit (bedelli) sermaye artırımı ile 1.200.000.000 TL'ye yükseltilecekti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MIATK'dan savunma teknolojileri alanında yeni iş birliğiMIATK'dan savunma teknolojileri alanında yeni iş birliği
Temettünün ardından 3 hissede fiyatlar değişti!Temettünün ardından 3 hissede fiyatlar değişti!

Google Haberler