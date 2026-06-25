SPK, Ak Yatırım'a 15 milyar TL, İş GYO'ya 10 milyar TL, Yapı Kredi Faktoring'e 6,8 milyar TL ve Garanti BBVA'ya 6 milyar dolarlık ihraç onayı verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2026/41 sayılı haftalık bülteninde, 6 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusu onaylandı.
Kurul, onaylanan ihraçların tahsisli/nitelikli yatırımcıya satış ve yurt dışı satış yöntemleriyle gerçekleştirilebileceğini bildirdi.
ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 500.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Adil Varlık Yönetim A.Ş., tahsisli/nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 500 milyon TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihraç edebilecek.
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 6.800.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Yapı Kredi Faktoring A.Ş. için 6,8 milyar TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracına onay verildi.
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 1.400.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Koç Finansman A.Ş., 1,4 milyar TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihraç edebilecek.
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Nominal ihraç tavanı: 6.000.000.000 ABD Doları
Satış türü: Yurt dışı
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin yurt dışında 6 milyar ABD doları tutarında tahvil, finansman bonosu ve sermaye benzeri borçlanma aracı ihracına izin verildi.
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 10.000.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. için 10 milyar TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı onaylandı.
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 15.000.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. için 15 milyar TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracına SPK tarafından onay verildi.