Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2026/41 sayılı haftalık bülteninde, 6 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusu onaylandı.

Kurul, onaylanan ihraçların tahsisli/nitelikli yatırımcıya satış ve yurt dışı satış yöntemleriyle gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.

İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

Nominal ihraç tavanı: 500.000.000 TL

Satış türü: Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Adil Varlık Yönetim A.Ş., tahsisli/nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 500 milyon TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihraç edebilecek.

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.

İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

Nominal ihraç tavanı: 6.800.000.000 TL

Satış türü: Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Yapı Kredi Faktoring A.Ş. için 6,8 milyar TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracına onay verildi.

KOÇ FİNANSMAN A.Ş.

İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

Nominal ihraç tavanı: 1.400.000.000 TL

Satış türü: Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Koç Finansman A.Ş., 1,4 milyar TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihraç edebilecek.

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı

Nominal ihraç tavanı: 6.000.000.000 ABD Doları

Satış türü: Yurt dışı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin yurt dışında 6 milyar ABD doları tutarında tahvil, finansman bonosu ve sermaye benzeri borçlanma aracı ihracına izin verildi.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

Nominal ihraç tavanı: 10.000.000.000 TL

Satış türü: Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. için 10 milyar TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı onaylandı.

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu

Nominal ihraç tavanı: 15.000.000.000 TL

Satış türü: Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. için 15 milyar TL tutarında tahvil/finansman bonosu ihracına SPK tarafından onay verildi.