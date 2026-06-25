Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 24 Haziran 2026 tarihli ve 2026/41 sayılı haftalık bülteninde, Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ (GESAN) ile Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ (EUPWR) hakkında yürütülen inceleme sonucunda idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

SPK açıklamasına göre yapılan incelemelerde, Girişim Elektrik'in 29 Temmuz 2021, Europower Enerji'nin ise 6 Nisan 2023 tarihinde onaylanan izahnameleri ile eklerinde yer alan bağımsız hukukçu raporlarında devam eden dava bilgilerine yer verilmediği tespit edildi.

Kurul, izahnamelerde yer alan dava bilgilerinin eksik ve yanıltıcı hale gelmesi nedeniyle II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 25'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye 640.442 TL

Mesut Baz'a 640.442 TL

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ'ye 1.944.578 TL

Ali Gökhan Öztürk'e 5.833.734 TL

Muhittin Behiç Harmanlı'ya 5.833.734 TL

Ramin Malek'e 5.833.734 TL