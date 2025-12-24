Borsa İstanbul’un 2025 yılı halka arz takviminde öne çıkan dört büyük şirket, taslak izahnamelerini Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) sunarak yasal süreçte önemli bir aşamayı geride bıraktı. Reel sektör, enerji, lojistik ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren bu şirketlerin, HALKA ARZ sürecinde sona yaklaşmaları yatırımcıların dikkatini çekiyor. İşte faaliyet alanları, halka arz amaçları ve güncel durumlarıyla öne çıkan dört şirket:

1. MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Bağlı Olduğu Grup: BERA Holding (BERA)

Faaliyet Alanı: Vinç sistemleri, katlanabilir bomlu platformlar ve savunma sanayine yönelik zırhlı kurtarıcı ve özel amaçlı araç üretimi.

Güncel Durum:

Şirket, halka arz hazırlıkları kapsamında Esas Sözleşme Tadil Tasarısı’nın onaylanması amacıyla 2 Ekim 2025 tarihinde SPK’ya resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

Öne Çıkan Detay:

MPG Makine, Aralık 2025’te savunma sanayii alanında 6,7 milyon dolarlık yüksek tutarlı bir sipariş aldığını kamuoyuna duyurdu. Halka arzdan elde edilmesi planlanan fonların; ileri teknoloji yatırımları, üretim kapasitesinin artırılması ve savunma sanayindeki büyümenin desteklenmesi amacıyla kullanılması bekleniyor.

2. İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.

Bağlı Olduğu Grup: İzmir Demir Çelik (IZMDC)

Faaliyet Alanı: Liman işletmeciliği, tahmil-tahliye, depolama ve entegre lojistik hizmetleri.

Kapasite:

Şirket; yıllık 7,5 milyon ton operasyonel kapasiteye ve 43.215 m² gümrüklü depolama alanına sahip bulunuyor.

Güncel Durum:

İDÇ Liman’ın esas sözleşme tadil başvurusu, 25 Eylül 2025 tarihli SPK bülteni ile onaylandı. Şirket şu aşamada halka arz sürecinin son adımı olan nihai izahname onayını bekliyor.

Analiz:

Liman işletmeciliği yatırımları yüksek sermaye gerektirse de uzun vadede istikrarlı ve güçlü nakit akışı yaratmasıyla öne çıkıyor. İzmir bölgesindeki stratejik konumu, şirketi uzun vadeli yatırımcılar açısından güvenli bir seçenek haline getiriyor.

3. Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (Aras EDAŞ)

Bağlı Olduğu Grup: Doğu Aras Enerji (ARASE)

Faaliyet Alanı: Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır ve Kars illerini kapsayan bölgede elektrik dağıtım hizmetleri.

Güncel Durum:

Ana ortak Doğu Aras Enerji, 21 Nisan 2025 tarihinde Aras EDAŞ’ın halka arz sürecinin resmen başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda şirketin Kayıtlı Sermaye Sistemi’ne geçişi için SPK’ya başvuru yapıldığı bildirildi.

Analiz:

Elektrik dağıtım şirketleri, düzenlemeye tabi ve öngörülebilir gelir yapıları sayesinde piyasalarda “defansif hisse” olarak konumlanıyor. Aras EDAŞ’ın, düzenli nakit akışı ve yüksek temettü potansiyeli ile halka arz yatırımcılarının radarında yer aldığı değerlendiriliyor.

4. Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.

Bağlı Olduğu Grup: Gezinomi Seyahat Turizm (GZNMI) – Ercan Şirketler Topluluğu

Faaliyet Alanı: Kurumsal firmalara yönelik uzun dönemli operasyonel araç ve filo kiralama hizmetleri.

Güncel Durum:

Şirket sermayesi Ağustos 2025’te 150 milyon TL’ye yükseltildi. Ardından 8 Ekim 2025 tarihinde SPK’ya esas sözleşme tadili başvurusu yapıldı.

Analiz:

Araç kiralama sektörü; enflasyonist dönemlerde varlık değer artışı ve sürekli hizmet geliri sayesinde öne çıkıyor. Bizzcar’ın halka arzdan elde edeceği kaynağı; filosunu gençleştirmek, operasyonel verimliliği artırmak ve dijital kiralama altyapısını güçlendirmek amacıyla kullanması planlanıyor.

Yatırımcılar İçin Özet Notlar