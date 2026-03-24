Raporda, öğrencilere burs sağlamak amacıyla kurulan BOLSEV Vakfı’nın 116,8 milyon liralık gelirinin yalnızca 11,9 milyon lirasının öğrencilere aktarıldığı, kalan tutarla vakfın faaliyet alanına uymayan milyonlarca liralık kedi-köpek maması ile 4 adet sıfır kilometre araç alındığı belirtildi.

Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın (BOLSEV) mali hareketlerini mercek altına alan MASAK uzmanları, vakıf ve bağlı şirketinin 2024-2025 yılları arasında toplam 116 milyon 800 bin TL gelir elde ettiğini tespit etti.

Kayıtlara göre öğrencilere burs toplama amacıyla elde edilen bu gelirin sadece 11 milyon 900 bin lirası eğitim yardımlarına harcanırken, geri kalan yüksek meblağların sokak hayvanları için mama alımında kullanıldığı belirlendi.

VAKFIN FAALİYET ALANIYLA UYUMSUZ MAMA ALIŞVERİŞİ

MASAK raporunda, BOLSEV üzerinden Manisa merkezli ’Hermos Gıda’ isimli şirkete 6 milyon 834 bin 310 TL para transferi gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı. 2025 yılı içerisinde 10 milyon TL’nin üzerinde kedi ve köpek maması alımı yapıldığı ancak bu işlemlerin ardından 5 milyon liralık iade faturası düzenlendiği tespit edildi. Raporda, söz konusu yüksek meblağlı alım-iade trafiğinin ve şirketin faaliyet alanıyla ilgisi olmayan mama ticaretinin ’dikkat çekici’ olduğu vurgulandı.

4 SIFIR ARAÇ ALINMIŞ

İncelemede, BOLSEV’in mama ticareti yaptığı şirketin vergi kaçakçılığı suçundan istihbari bilgi paylaşılan firmalar arasında yer aldığı ve şirket ortaklarından Yılmaz Akın’ın CHP İzmir Güzelbahçe ilçe teşkilatına üye olduğu belirtildi. Ayrıca vakfın, 2025 yılı içinde kendi üzerine kayıtlı bulunan ve toplam değeri 11 milyon 300 bin TL’yi aşan 4 adet sıfır kilometre araç satın aldığı ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına giren MASAK kayıtlarında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın oğlu Can Özcan’ın hesap hareketleri de incelendi. Öğrenci olmasına rağmen bir yıl süren ticari hayatında yüksek bir finansal işlem hacmine ulaşan Can Özcan’ın, sadece babasına ve babasının sahibi olduğu şirkete yönelik ticaret yaptığı belirlendi. Kayıtlara göre Can Özcan, 2022 yılında 293 bin lira zarar beyan ederek ticari faaliyetlerini sonlandırdı.

Ancak zarar bildirmesine rağmen, toplam değeri 7 milyon 300 bin TL’yi bulan iki adet gayrimenkul ile iki adet sıfır kilometre araç satın aldığı tespit edildi.

Raporda Can Özcan’ın durumuyla ilgili olarak, "Şahsın yaşı ve geçmiş çalışma hayatı ile mali ve mesleki profili dikkate alındığında, gerçekleştirdiği finansal işlemler ile mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.