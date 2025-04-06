Bankaların 20 bin TL'nin altındaki nakit çekim işlemlerinde yeni bir uygulamaya geçerek, bu tutarın altındaki para çekme işlemlerinin yalnızca ATM'ler aracılığıyla yapılabileceği belirtilmişti.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) konuyla ilgili bir açıklama yaptı. TBB’den yapılan açıklamada böyle bir karar olmadığı ve gerçeğin yansıtılmadığı belirtildi.

İşte TBB’den yapılan açıklama:

“Bankacılık işlemleri hakkında çıkan asılsız haberlere ilişkin

Dijital platformlarda yayın yapan bazı medya kuruluşlarının haberlerinde bankaların müşterilerini, 20 bin TL'ye kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdikleri belirtilmekte ve Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklamalarından bahsedilmektedir.

Türkiye Bankalar Birliği'nin konuyla ilgili bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır.”