Yıllardır yurt dışından getirilen iki farklı cep telefonunun, aynı pasaport üzerinden kayıt altına alınarak Türkiye’de sorunsuz şekilde kullanılması yaygın bir uygulamaydı. Ancak yapılan son düzenleme ile bu yöntem artık geçerli olmayacak.

Buna göre aynı pasaporta kayıtlı ikinci cihaz, Türkiye’de ilk sinyal aldığı tarihten itibaren en fazla 120 gün boyunca aktif kalabilecek. Sürenin sonunda cihaz, tüm mobil şebekelere kapatılacak.

Kapanan Telefonlarda Ne Olacak?

Yeni uygulama kapsamında süresi dolan cihazlar:

Arama yapamayacak,

İnternete bağlanamayacak,

SMS gönderip alamayacak,

Sadece Wi-Fi üzerinden kullanılabilecek. Yetkililer, kapatılan cihazların tekrar açılması için ayrı bir pasaport kaydı yapılması gerektiğini vurguluyor.

Amaç: Kayıt Dışı Telefon Kullanımını Önlemek

Düzenlemenin temel hedefinin;

Kayıt dışı cihaz kullanımını azaltmak

IMEI kopyalama ve suistimallerin önüne geçmek

Vergi kaybını sınırlamak olduğu belirtiliyor. Özellikle son yıllarda artan yurt dışı telefon ticareti nedeniyle bu adımın kaçınılmaz hale geldiği ifade ediliyor.

Kimler Etkilenecek?

Bu yeni uygulamadan en çok;

Aynı pasaportla iki telefon kaydettirenler

Yurt dışından telefon getirip eşine-dostuna kullandıranlar

Çift telefon kullanan sık seyahat edenler etkilenecek. Uzmanlar, yurt dışından cihaz getirmeyi planlayan vatandaşların kayıt işlemlerini mutlaka tek cihaz üzerinden yapmaları gerektiğini hatırlatıyor.