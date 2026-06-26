orsa İstanbul'da bugün Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL), Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY), Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) ve Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştiriyor.

Temettü ödemesi nedeniyle ilgili hisselerde teorik fiyat düzeltmeleri de uygulandı.

TEMETTÜ SONRASI 4 HİSSEDE YENİ TEORİK FİYATLAR

EGEGY: Pay başına brüt 0,30 TL temettü. Teorik fiyat: 28,26 TL.

HLGYO: Pay başına brüt 0,5755208 TL temettü. Teorik fiyat: 5,904 TL.

ISKPL: Pay başına brüt 0,0004311 TL temettü. Teorik fiyat: 7,02 TL.

PSGYO: Pay başına brüt 0,0101901 TL temettü. Teorik fiyat: 3,59 TL.

Teorik fiyatlar, fiyat adımına yuvarlanmamış değerleri ifade etmektedir.

TEMETTÜ ÖDEYEN HİSSENİN FİYATI NEDEN DÜŞÜYOR?

Temettü ödemesi yapıldığında, dağıtılan nakit tutarı şirketin kasasından çıktığı için hisse fiyatı aynı tutar kadar teorik olarak aşağı yönlü düzeltilir. Bu nedenle temettü gününde görülen fiyat düşüşü, yatırımcının zarar ettiği anlamına gelmez; dağıtılan temettü tutarı hisse fiyatına yansıtılmış olur.

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