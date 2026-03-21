ABD Başkanı Donald Trump, uçağa binmek üzere BEYAZ Saray'dan ayrılırken gazetecilerin İran'a devam eden saldırılara ilişkin sorularını yanıtladı. İran'la ateşkese varılması ihtimali konusunda Trump, “Ateşkes yapmak istemiyorum. Bilirsiniz, karşı tarafı kelimenin tam anlamıyla yok ederken ateşkes yapmazsınız” diye konuştu.

Trump, İsrail'in saldırıları ABD ile aynı anda bitirmeye hazır olup olmayacağı sorusuna, “Sanırım öyle. İlişkimiz çok iyi. Aşağı yukarı benzer şeyler istiyoruz. Ne mi istiyoruz? İkimiz de zafer istiyoruz” yanıtını verdi.

Hürmüz Boğazı'nı ABD'nin kullanmadığını kaydeden Trump, bu konuya Avrupa, Güney Kore, Japonya ve Çin'in ‘müdahil olması gerektiğini’ öne sürdü. Trump, İran ile ilgili ise “Askeri açıdan tek yaptıkları, boğazı tıkamak. Askeri açıdan bakıldığında işleri bitik” ifadelerini kullandı.