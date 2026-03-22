ABD Başkanı Donald Trump, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde “tamamen ve tehdit olmaksızın” açma çağrısı yaparak, aksi halde ülkenin elektrik santrallerinin HEDEF alınacağını açıkladı.

Trump ın tehditleri bitmiyor! Hürmüz için 48 saat süre verdi 1

"EĞER İRAN, TAM OLARAK ŞU ANDAN İTİBAREN 48 SAAT İÇİNDE..."

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik sert bir açıklama yaptı.

Küresel enerji arzının kilidi haline gelen Hürmüz Boğazı konusunda Tahran yönetimine seslenen Trump, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
