ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'daki enerji tesislerine yönelik karşılıklı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, “İsrail, Orta Doğu'da yaşananlara duyduğu öfkeyle İran'daki Güney Pars Doğal Gaz Sahası olarak bilinen büyük bir tesise şiddetle saldırdı. Tesisin nispeten küçük bir bölümü vuruldu. ABD bu spesifik saldırı hakkında hiçbir şey bilmiyordu; Katar devletinin de bununla hiçbir şekilde, formda veya biçimde ilgisi yoktu, olacağından da haberi yoktu. Ne yazık ki İran bunu ve Güney Pars saldırısına ilişkin gerçekleri bilmiyordu ve Katar'ın LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) gaz tesisinin bir bölümüne haksız ve adaletsiz bir şekilde saldırdı” ifadelerini kullandı.

İsrail'in Güney Pars'a yönelik yeni bir saldırı yapmayacağını belirten Trump, “İran akılsızca, bu olayda çok masum olan Katar'a saldırmaya karar vermedikçe, bu son derece önemli ve değerli Güney Pars Sahası'na İsrail tarafından başka bir saldırı yapılmayacaktır. İran’ın saldırması durumunda ise ABD, İsrail'in yardımı veya onayı olsun ya da olmasın, Güney Pars Doğal Gaz Sahası'nın tamamını İran'ın daha önce hiç görmediği veya tanık olmadığı bir güç ve şiddetle havaya uçuracaktır. İran'ın geleceği üzerindeki uzun vadeli etkileri nedeniyle bu düzeyde bir şiddet ve yıkıma onay vermek istemiyorum, ancak Katar'ın LNG'sine tekrar saldırılırsa bunu yapmakta tereddüt etmem” tehdidinde bulundu.