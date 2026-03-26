Otuz yılı aşkın piyasa deneyimiyle tanınan Tuncay Turşucu, volatilitenin yüksek seyrettiği bu dönemde doğru hisse seçiminin önemine dikkat çekti. Turşucu'ya göre şu an en cazip görünen isimlerden biri Türk Telekom. Son açıklanan bilançoyu güçlü bulan Turşucu, hissenin hâlâ iskontolu işlem gördüğünü ifade etti.

Şişecam içinse uzun soluklu bir yatırım hikayesine işaret etti. Son üç-dört çeyrekte esas faaliyet kârında belirgin bir toparlanma yaşandığını hatırlatan Turşucu, piyasa değerinin defter değerinin altında seyretmesini önemli bir fırsat göstergesi olarak değerlendirdi. Ancak bu hisseyi alanların en az iki yıllık bir perspektifle hareket etmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Yabancı Dönerse Bankalar, Holdingler ve İletişim Öne Çıkar

Savaş ortamının tetiklediği belirsizlik sürecinde en sert değer kayıplarını yaşayan sektörler arasında bankacılık, holdingler, ulaştırma ve iletişimin yer aldığını belirten Turşucu, bu tablonun aslında bir fırsata işaret ettiğini savundu. Gelişmekte olan ülkelere yönelik para akışlarının yeniden başlaması durumunda yabancı yatırımcıların tam da bu sektörlere yöneleceğini öngören Turşucu, Sabancı ve Koç Holding'i de cazip bulduğunu ekledi. Sabancı Holding'in net aktif değer iskontosunun tarihsel diplere gerilemiş olmasına özellikle dikkat çekti.

Tüpraş'ta Süper Döngü Beklentisi

Rafineri marjlarını yakından takip ettiğini vurgulayan Turşucu, Tüpraş için dikkat çekici bir senaryo ortaya koydu. Orta Doğu'da hasar gören rafinerilerin kapasitelerini yeniden tam randımanda çalıştırmasının birkaç yılı alabileceğine işaret eden Turşucu, bu süreçte küresel rafineri marjlarının şimdiki seviyenin iki katına çıkabileceğini ve Tüpraş'ın bir-iki yıllık bir süper döngüye girebileceğini belirtti. Hisseyi şu an ederinde bulan Turşucu, marjların yükselmesiyle birlikte değerlemenin de cazipleşeceğini söyledi.

SASA İçin Temkinli Yaklaşım

Portföyünde rahat yer vermekte zorlandığı hisseler arasında SASA'yı sayan Turşucu, şirketin net borç/FAVÖK oranının 18 seviyesinde bulunmasını son derece yüksek bulduğunu ifade etti. Şirketin yeni yatırımlarından beklenen nakit akışı ve FAVÖK iyileşmesinin gerçekleşmesi hâlinde tablonun değişebileceğini belirten Turşucu, netlik için Haziran bilançosunu beklemek gerektiğini vurguladı.