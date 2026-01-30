Tüpraş tarafından KAP üzerinden yapılan açıklamada, İzmit Rafinerisi’nde dün akşam saat 21:30 sularında tank sahası bölgesinde bir alevlenme meydana geldiği belirtildi.

Olayın fark edilmesiyle birlikte rafinerideki teknik emniyet ekiplerinin hızla müdahale ettiği ve alevlenmenin kısa sürede kontrol altına alındığı bildirildi.

CAN KAYBI YOK, FAALİYETLER AKSAMADI

Yatırımcıları ve vatandaşları sevindiren haber ise can kaybı veya yaralanma yaşanmaması oldu. Şirket, "Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır" ifadesini kullanarak personel güvenliğinin tam olduğunu vurguladı.

"OPERASYONEL VE FİNANSAL ETKİ BEKLENMİYOR"

Olayın üretim süreçlerine etkisi hakkında da bilgi veren Tüpraş, rafinerideki faaliyetlerin normal akışında devam ettiğini açıkladı. Yapılan değerlendirmede, söz konusu alevlenmenin şirketin ne operasyonel süreçleri ne de finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmasının beklenmediği kaydedildi.

HİSSELER NE DURUMDA?

TUPRS hisseleri haftanın son işlem gününde kırmızı mumları yaktı. Açılışta yüzde 0,89'luk düşüş ile 246 TL'den işlem gördü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.