Nusaybin–Kamışlı sınır hattında, terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısı tepkilere yol açtı. Hain saldırının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da terör yandaşlarının bayrağımıza yaptığı alçak saldırıya sert tepki gösterdi.

DURAN: "HER ALÇAKLIK EN KARARLI ŞEKİLDE KARŞILIK BULACAKTIR"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri HEDEF alan açık bir provokasyondur.

Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır.

Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir.

Olayla ilgili olarak ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır."

Bu tür eylemleri planlayan ve icra… — Burhanettin Duran (@burhanduran) January 20, 2026

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ

Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıya bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, saldırıyı sert sözlerle kınadı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz.

Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir.

Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir"

Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür.… pic.twitter.com/HiXfZ8CIca — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 20, 2026

CEVDET YILMAZ: "BAYRAĞIMIZA KARŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRI HİÇBİR ŞEKİLDE CEZASIZ KALMAYACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum.

Birliğimize, beraberliğimize ve milletimizin huzuruna kast eden bu menfur girişiminin; kardeşliğimize gölge düşürmesine, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz.

Devletimiz tüm kurumlarıyla sahadadır. Aziz milletimiz; her türlü fitneye, tahrike ve nifak girişimine karşı sağduyusuyla dimdik duracak, kardeşliğimiz en güçlü bağımız olmaya devam edecektir.

Olayın failleriyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılmış olup, bu alçaklığı planlayan ve uygulayanlar hukuk önünde mutlaka hesap verecek, bayrağımıza karşı gerçekleştirilen saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacaktır."