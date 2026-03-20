Borsa İstanbul’un köklü şirketlerinden Ülker Bisküvi (ULKER), hem teknik görünümü hem de finansal verileriyle yeniden yatırımcıların odağına girmiş durumda. Uzun vadeli yükselen kanal yapısını koruyan hissede, son dönemde yaşanan sıkışma dikkat çekiyor.

Teknik Görünümde Kritik Eşik

Hisse 112 TL seviyelerinde işlem görürken, teknik olarak önemli destek ve direnç bölgelerinde bulunuyor. 111,57 seviyesi pivot olarak öne çıkarken, 110,43 ve 108,67 seviyeleri destek; 113,33, 114,47 ve 116,23 seviyeleri ise direnç konumunda.

Kısa vadeli göstergelerde karışık bir tablo var. RSI toparlanma sinyali verirken, MACD ve momentum göstergeleri zayıf görünümünü sürdürüyor. Hissenin 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların altında kalması, kısa vadede baskının devam ettiğini gösteriyor.

Hacim ve Trend Zayıf Seyrediyor

Son işlem hacmi yaklaşık 540 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, bu rakam son dönem ortalamalarının altında kalıyor. Bu durum, yukarı yönlü güçlü bir kırılım için henüz yeterli talebin oluşmadığına işaret ediyor.

Öte yandan 115,78 seviyesi teknik açıdan kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda trendin yön değiştirme ihtimali güçlenebilir.

Orta ve Uzun Vadede Yükseliş Potansiyeli

Kısa vadeli dalgalanmaya rağmen büyük resimde yükselen kanal yapısı korunuyor. Bu çerçevede teknik projeksiyonlara göre ilk etapta 230 TL, ardından 300 TL seviyeleri hedef olarak değerlendiriliyor. Daha uzun vadeli senaryolarda ise 500 TL ve üzeri seviyeler gündeme gelebilir.

Bu durum, mevcut fiyat seviyelerine göre yüzde 100 ila yüzde 200 arası daha makul bir potansiyel sunarken, güçlü piyasa koşullarında yüzde 300-400 bandında bir yükseliş ihtimalini de beraberinde getiriyor.

Finansallar Karışık, Değerleme Dikkat Çekici

Şirketin finansallarına bakıldığında satış tarafında büyümenin devam ettiği görülüyor. 2025 yılı itibarıyla net satışlar 111,9 milyar TL seviyesine ulaşırken, net kâr 4,87 milyar TL ile bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 geriledi.

FAVÖK 18,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı yüzde 16,5 düzeyinde bulunuyor. Özsermaye ise 43,3 milyar TL ile büyümeye devam ediyor.

Değerleme tarafında ise dikkat çeken bir tablo var. Şirketin F/K oranı 8,5 seviyesinde bulunurken, sektör ortalaması 20’nin üzerinde. PD/DD oranının 1’in altında olması da hissede görece iskontolu bir fiyatlamaya işaret ediyor.

Teknik ve Temel Birlikte İzlenmeli

Ülker hissesi kısa vadede zayıf teknik sinyaller üretse de, orta ve uzun vadede yükseliş trendini koruyor. Özellikle 115,78 seviyesinin aşılması, teknik görünümde yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebilir. Ancak mevcut tabloda hem teknik göstergeler hem de kârlılıktaki gerileme yakından takip edilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.

