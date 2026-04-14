Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO), yatırımcılarına pay başına brüt 6,25 TL nakit temettü ödemesini bugün gerçekleştiriyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan duyuruyla, temettü ödemesi nedeniyle hisse fiyatında yapılan teorik düzenleme kamuoyuyla paylaşıldı.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, VAKKO hisseleri için yeni işlem parametreleri şu şekilde:

• Pay Başına Brüt Temettü: 6,25 TL

• Belirlenen Teorik Fiyat: 93,7 TL

Not: Belirlenen 93,7 TL'lik teorik fiyat, fiyat adımına henüz yuvarlanmamış ham rakamı ifade etmektedir.

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Borsa kuralları gereği, şirketlerin temettü dağıttığı gün, dağıtılan brüt temettü tutarı hissenin bir önceki günkü kapanış fiyatından düşülür.

Yatırımcılar nakit ödemelerini alırken, hisse senedi de bu yeni "düzeltilmiş" fiyattan işlem görmeye başlar.

Vakko yatırımcıları, temettü ödemelerini 2 iş günü sonra (16 Nisan Perşembe) hesaplarında görebilecek.