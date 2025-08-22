Vișne Madencilik (VSNMD) hisselerinde yaşanan sert dalgalanma yatırımcıların tepkisini artırıyor. 2025 yılı içinde 850 TL seviyelerine kadar tırmanan hisse, son üç ayda yaklaşık %70 değer kaybederek 259 TL’ye kadar geriledi. Şirketin defter değerinin yalnızca 27,40 TL olması, yatırımcılar arasında fiyatın yapay şekilde şişirildiği yönündeki tartışmaları da alevlendirdi.

FONLARIN SATIŞLARI ÇÖKÜŞÜ TETİKLEDİ

Takas verilerine göre son dönemde yatırım fonları yaklaşık 4 milyon lot satış yaptı. Tera Yatırım da 2,2 milyon lotluk güçlü çıkışıyla satış tarafında öne çıktı. Bank of America, Gedik ve A1 Capital gibi kurumların da pozisyonlarını azalttığı görüldü. Bu satış baskısı, hissedeki sert değer kaybını hızlandırdı.

Buna karşılık Ziraat Yatırım (1 milyon lot), İş Yatırım (973 bin lot) ve Garanti gibi kurumlar sınırlı alımlar gerçekleştirse de satışların gücü yanında etkisiz kaldı.

SOSYAL MEDYADA ÖFKE BÜYÜYOR

Bireysel yatırımcıların yaşadığı kayıplar sosyal medyaya da yansıdı. Twitter’da bazı yatırımcılar, “Meclisin önünde eylem yapalım, hashtag açalım” çağrıları yaptı. Yatırımcılar, “göz göre göre paramızı alıyorlar, cebimize göz diktiler” diyerek tepkilerini dile getirdi.

AĞIR KAYIPLAR

Paylaşılan ekran görüntülerinde bir yatırımcının 4.000 adet hisseyi 446 TL maliyetle aldığı ve son fiyat olan 286 TL seviyesinde -640.000 TL zararda olduğu görülüyor. Bu örnek, hissede küçük yatırımcıların nasıl derin kayıplarla karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor.

REGÜLASYON ÇAĞRISI

VSNMD’de yaşanan sert fiyat hareketleri, “fiyat manipülasyonu mu var?” sorularını gündeme getiriyor. Defter değerinin onlarca kat üzerinde işlem gören hissenin hızla çöküşe geçmesi, piyasada denetim ve regülasyon ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdi.