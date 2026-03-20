ABD piyasaları haftaya sert satışlarla girerken, teknoloji hisseleri öncülüğünde geniş çaplı bir düşüş yaşandı. S&P 500 endeksi gün içinde %2’nin üzerinde değer kaybederek yatırımcıları tedirgin etti. Yaşanan düşüşle birlikte toplam piyasa değerinde yaklaşık 1.1 trilyon dolarlık erime gerçekleşti.

Teknoloji Hisseleri Baskı Altında

Satışların merkezinde yine teknoloji devleri yer aldı. Özellikle yarı iletken ve yapay zeka temalı hisselerdeki geri çekilme dikkat çekerken, Nasdaq tarafındaki zayıflık genel piyasaya da yayıldı. Büyük ölçekli şirketlerdeki düşüş, endekslerin aşağı yönlü hareketini hızlandırdı.

Riskten Kaçış Dalgası

Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve yatırımcıların risk iştahındaki azalma, satış baskısını tetikleyen ana unsurlar arasında gösteriliyor. Tahvil faizlerindeki hareketlilik ve makroekonomik endişeler de hisse senedi piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor. Analistler, kısa vadede volatilitenin yüksek kalabileceğini belirtirken, özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) vereceği mesajların piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını vurguluyor.

Kritik Seviyeler İzleniyor

S&P 500’de yaşanan geri çekilmenin teknik olarak önemli destek seviyelerine yaklaşıldığına işaret eden uzmanlar, bu seviyelerin kırılması halinde satışların derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.

Öte yandan bazı yatırımcılar, yaşanan sert düşüşü orta-uzun vadeli alım fırsatı olarak değerlendirmeye başlarken, piyasada yön arayışı sürüyor.