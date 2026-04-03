Warren Buffett, dünyanın en başarılı yatırımcılarından biri olarak tanınıyor. Berkshire Hathaway'in onlarca yıllık piyasa üstü getiri sicili bunu kanıtlıyor. Ancak Buffett'ın sıradan yatırımcılara verdiği tavsiye çoğu kişiyi şaşırtıyor. Milyarder yatırımcıya göre bireysel hisse seçmek değil, çok daha basit bir yatırım aracı ortalama insanı zenginleştirebilir. Üstelik ayda sadece 300 dolar ayırarak hayat boyu milyoner olmak mümkün.

CEVAP S&P 500 ENDEKS FONU

Buffett'a göre sıradan bir yatırımcının yapabileceği en akıllı şey, ABD borsasının tamamına yatırım yapmak. Bunu yapmanın en kolay ve en ucuz yolu ise S&P 500 endeks fonları. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ya da Vanguard S&P 500 ETF (VOO) bu amaç için sıkça önerilen araçlar arasında yer alıyor.

S&P 500, Amerika'nın en büyük 500 şirketini kapsıyor. Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia gibi teknoloji devlerinden enerji, sağlık ve finans sektörlerine kadar geniş bir çeşitlendirme sunuyor. Tarihsel olarak bu endeks yıllık ortalama yüzde 10 civarında getiri sağladı.

MATEMATİK YANILMIYOR

Rakamlar Buffett'ın tavsiyesini güçlü bir şekilde destekliyor. Ayda 300 dolar yatırım yapan ve bunu S&P 500 endeks fonunda değerlendiren bir yatırımcı, tarihsel ortalama getiri üzerinden hesaplandığında uzun vadede milyoner olmaya aday. Bileşik faizin gücü devreye girdiğinde küçük ve düzenli yatırımlar zamanla devasa bir servete dönüşebiliyor.

Örneğin 25 yaşında ayda 300 dolar yatırmaya başlayan biri, yüzde 10 yıllık getiriyle 65 yaşına geldiğinde 1,5 milyonun üzerinde bir portföye sahip olabiliyor. Yatırıma erken başlamak bu hesapta en kritik değişken olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE'DEN BU STRATEJİYİ UYGULAMAK MÜMKÜN MÜ?

Buffett'ın önerdiği stratejiyi Türkiye'den de uygulamak mümkün. 3 Nisan 2026 itibarıyla dolar kuru 44,47 TL seviyesinde seyrediyor. Buna göre Buffett'ın önerdiği aylık 300 dolar, bugün itibarıyla yaklaşık 13.340 Türk lirasına karşılık geliyor.

Türkiye'de yatırımcılar S&P 500 endeks fonlarına doğrudan ya da dolaylı yollarla erişebiliyor. Yurt dışı borsalarda işlem gören SPY veya VOO gibi ETF'lere uluslararası aracı kurumlar aracılığıyla yatırım yapılabiliyor. Bunun yanı sıra Türkiye'de faaliyet gösteren bazı yatırım fonları da ABD hisse senetlerine ve endekslerine dolaylı olarak yatırım imkanı sunuyor.

Ancak burada döviz riski göz ardı edilmemeli. Türk lirası son bir yılda dolara karşı yüzde 17,48 değer kaybetti. Bu durum hem risk hem de fırsat yaratıyor. TL bazında yatırım yapan bir Türk yatırımcı için kur hareketleri getiriyi doğrudan etkiliyor. Dolar bazlı bir endekse yatırım yapıldığında ise kur değer kaybı ekstra bir kazanç kalemi olarak öne çıkıyor.

