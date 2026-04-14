Yarının (15 Nisan Çarşamba) en dikkat çeken ödemesi Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKMGY) tarafından yapılacak. GYO statüsü gereği stopaj avantajına sahip olan şirkette brüt ve net rakamlar eşitleniyor.

Hisse Başına Brüt/Net: 12,36 TL

Hak Kullanım Tarihi: 15 Nisan 2026

ALBARAKA TÜRK’TE NET ÖDEME 0,22 TL

Katılım bankacılığının önemli isimlerinden Albaraka Türk (ALBRK), yarın kâr payı dağıtacak bir diğer isim. Banka, yatırımcılarına brüt bazda hisse başına yaklaşık 26 kuruşluk bir ödeme gerçekleştirecek.

Hisse Başına Brüt: 0,261802 TL

Hisse Başına Net: 0,2225317 TL

BATI EGE GYO’DA 4. TAKSİT ZAMANI

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BEGYO), kâr payı dağıtım takvimi doğrultusunda 4. taksit ödemelerini yarın başlatıyor. Diğer GYO’larda olduğu gibi BEGYO’da da net ve brüt tutar aynı tutuluyor.

Hisse Başına Brüt/Net: 0,0214723 TL

