YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK), yurt dışı faaliyetlerine yönelik yeni bir iş ilişkisini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. Şirket, Azerbaycan'da petrol ve gaz sektöründe faaliyet gösteren bir müşteriyle sözleşme imzaladığını açıkladı.

PROJENİN KAPSAMI

Açıklamaya göre sözleşme; mühendislik hizmetleri, ürün tedariği ve elektrik montaj işlerini kapsıyor. Proje kapsamında, devreye alma süreçleri de dahil olmak üzere ileri güvenlik standartlarına sahip sistemlerin kurulumu gerçekleştirilecek.

4,58 MİLYON DOLARLIK İŞ

Toplam 4 milyon 587 bin 145,60 dolar bedelle imzalanan proje kapsamında, SIL3 seviyesinde Acil Durdurma (Emergency Shutdown) ve proses otomasyonu sistemi kurulumu yapılacak.