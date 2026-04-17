Borsada her gün yüzlerce hisse işlem görür. Ancak bunların yalnızca küçük bir kısmında hem hacim hem fiyat hem de kurumsal alım akışı aynı anda olumlu sinyal verir. Bugün MERCN ve PKART tam olarak bu üç koşulu birden sağladı.

TARAMA NASIL YAPILDI?

Bu haberdeki hisseler rastgele seçilmedi. Dört teknik filtreden geçirildi: Rölatif hacmin günlük ortalamanın en az iki katına ulaşması, günlük fiyat değişiminin yüzde ikinin üzerinde olması, fiyatın 20 günlük üstel hareketli ortalama olan EMA20'nin üzerinde seyretmesi ve toplam işlem hacminin 500 bin TL'yi geçmesi.

Tarama Sonuçları:

Bu filtreler tek başına yeterli değil. Asıl ayırt edici olan bir sonraki adım: AKD verisi, yani aracı kurum dağılımı.

AKD VERİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

AKD, aracı kurum bazında alım ve satım dağılımını gösterir. Hangi kurumun ne kadar lot aldığını, ortalama maliyetini ve toplam alım içindeki payını ortaya koyar. Fiyat yükselirken kurumsal tarafın net satıcı olduğu bir hissede alım hikayesi zayıftır. Tersine, hacim artarken kurumsal alım akışı da pozitifse hareketin arkasında gerçek bir talep olduğunu gösterir.

PGÇ net akışı bu tablonun özeti niteliğinde. Pozitif ve yüksek oranlıysa kurumsal para o hisseye giriyor demektir. Bugün taramada çıkan dört hisseden SUNTK ve EGEGY bu testte elendi; fiyatları yukarı giderken PGÇ net akışları negatifti. MERCN ve PKART ise hem teknik filtreleri hem AKD testini geçti.

VAKIF YATIRIM MERCN'E AĞIRLIK VERDİ

Mercan Kimya (MERCN) bugün saat 10:07 itibarıyla yüzde 6,69 artışla 20,42 TL'ye yükseldi. Günlük işlem hacmi 102,6 milyon TL'yi aştı. PGÇ net akışı yaklaşık 29,4 milyon TL ile güne güçlü pozitif başladı; bu oran toplam işlemin yüzde 31,73'üne karşılık geliyor.

17 Nisan 2026 Cuma - 10:07 MERCN AKD Verisi:

En büyük alıcı taraf Vakıf Yatırım oldu. Toplam alım içindeki payı yüzde 48,46 ile açık ara birinci sırada; ortalama maliyeti 18,88 TL. İkinci sırada Ünlü Menkul yüzde 27,73 oranıyla yer aldı. Fiyat şu an 20,42 TL — her iki kurumun da maliyet seviyesinin belirgin üzerinde. Teknik olarak RSI 70 eşiğinin hemen üzerinde, EMA20 ise 17,03 TL; fiyat bu ortalamadan yaklaşık yüzde 20 yukarıda bulunuyor.

PKART'TA MİDAS HAMLESİ

Plastikkart (PKART) aynı saatte yüzde 5,09 artışla 89,85 TL'den işlem gördü. Hacim 20,7 milyon TL olarak gerçekleşti. PGÇ net akışı 895 bin TL ile daha mütevazı kalsa da yüzde 18,31'lik oran alımın hisseye kıyasla anlamlı bir ağırlık taşıdığını gösteriyor.

17 Nisan 2026 Cuma - 10:07 PKART AKD Verisi:

Alım tarafında Midas yüzde 37,37 ile baskın konumda; ortalama maliyeti 88,19 TL. Ak Yatırım ve İş Yatırım yaklaşık yüzde 13'er oranla takip ediyor. En büyük alıcıların maliyet seviyeleri 88-89 TL bandında yoğunlaşıyor; bu da benzer bir giriş zamanlamasına işaret ediyor.

TAKİP EDİLECEK VERİ

MERCN için RSI'ın 75 üzerine çıkıp çıkmadığı ve Vakıf Yatırım'ın pozisyonunu koruyup korumadığı izlenecek. PKART'ta ise Midas'ın tutma süresine ve hacmin gün içinde nasıl şekilleneceğine bakılacak.

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmalarınıza ve finansal danışmanlarınıza dayandırmanız önerilir.