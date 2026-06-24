Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde bulunan küresel teknoloji şirketi Super Micro Computer, Inc. ile iş ortaklığı anlaşması imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu iş birliği yapay zekâ, bulut, depolama ve 5G/Edge BT altyapıları alanlarını kapsıyor. Taraflar, Türkiye pazarına odaklanarak pazar varlıklarını güçlendirmeyi ve ileri teknoloji çözümleri birlikte geliştirmeyi hedefliyor.

Anlaşma kapsamında telekomünikasyon ve kurumsal müşterilere yönelik çözümler sunulması planlanırken, iş birliğinin Odine Solutions'ın Türkiye pazarındaki büyüme hedeflerine, çözüm portföyünün güçlendirilmesine ve müşteri tabanının genişletilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Şirket, KAP açıklamasında söz konusu iş ortaklığının faaliyetlere olumlu etki etmesinin beklendiğini bildirdi.

ODINE HİSSELERİNDE SON DURUM

Yıllık bazda ise yüzde 2205 pirim yapan ODINE hisseleri dün kapanışı 1750 TL’den yaptı. Hisseler aylık bazda yüzde 40 kazandırdı.

ODINE hisseleri 2024 yılında 40 TL’den halka arz olmuştu.

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