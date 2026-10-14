Temmuz ayında 2.707 tl seviyesine kadar yükselen hisse, 14 ekim'de yüzde 9,98 değer kaybederek 81,20 tl'den kapandı. Eylül ayının başında 1.697 tl'den 100 lot GUNDG hissesi alan yatırımcının kaybı ise 161 bin 580 tl'ye ulaştı.

Gündoğdu Gıda (GUNDG) ve ilgili portföy yönetim şirketleri merkezli yürütülen fon soruşturması, Borsa İstanbul'da dikkat çeken piyasa incelemelerinden biri haline geldi.

GUNDG HİSSELERİ 20 GÜN TABAN OLDU

Fon soruşturmasının ardından düşüşe geçen GUNDG hisseleri, 20 işlem günü boyunca taban seviyeden işlem gördü. 11 Eylül'de 956 TL seviyesinde bulunan hisse, 9 Ekim'de 110,70 TL'ye kadar geriledi.

12 ve 13 Ekim tarihlerinde dalgalı bir seyir izleyen GUNDG hisseleri, 14 Ekim'de yeniden taban oldu. Hisse, günü yüzde 9,98 düşüşle 81,20 TL'den tamamladı.

Kaynak: Investing

TEMMUZ ZİRVESİNDEN SERT GERİLEDİ

Temmuz ayında 2.707 TL seviyesine kadar yükselen GUNDG hisselerinde yaşanan değer kaybı dikkat çekti. Temmuz döneminde yıllık bazda yüzde 4.000'e ulaşan primden söz edilen hissede, güncel yıllık performans yüzde 22,81'lik kayba dönüştü.

Verilen piyasa verilerine göre GUNDG hisselerinin aylık kaybı yüzde 90,04'e, haftalık kaybı ise yüzde 40,56'ya ulaştı. Hisselerdeki sert düşüş, yatırımcıların portföy değerlerinde önemli gerilemelere yol açtı.

100 LOT GUNDG HİSSESİ OLAN YATIRIMCI NE KADAR KAYBETTİ?

Eylül ayının başında GUNDG hisselerini 1.697 TL'den alan bir yatırımcının yaşadığı kayıp, hisse fiyatındaki sert düşüşle birlikte dikkat çekici boyuta ulaştı.

Söz konusu tarihte 100 lot GUNDG hissesinin toplam değeri 169 bin 700 TL seviyesindeydi. Hissenin 14 Ekim'de 81,20 TL'den kapanmasıyla 100 lotun güncel değeri 8 bin 120 TL'ye geriledi.

Böylece yatırımcının portföyündeki değer kaybı 161 bin 580 TL'ye ulaştı. Başlangıçtaki yatırım tutarına göre kayıp oranı yaklaşık yüzde 95,21 olarak hesaplandı.

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