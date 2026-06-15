Şirketin beklenen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin açıklamayı KAP'a bildirmesinin ardından, borsa yönetimi hissenin saat 13:00'te yeniden tahtaya döneceğini duyurdu.

Son dönemde sergilediği soluksuz yükseliş grafiğiyle yatırımcıların odağında yer alan Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANELE) paylarında hareketli saatler yaşanıyor. Sabah seans açılışı öncesinde zorunlu bir bildirimi kaçırdığı için tahtası kapatılan şirket, gerekli adımları hızla atarak işlemlerin yeniden başlamasını sağladı.

SABAH SAATLERİNDE "ZAMANLAMA" KRİZİ YAŞANMIŞTI

15 Haziran 2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan ilk açıklamada, ANELE işlem sırasının geçici olarak durdurulduğu ilan edilmişti.

Kapatılma gerekçesi olarak; şirket paylarında meydana gelen olağan dışı fiyat/miktar (ODFM) hareketlerine yönelik borsa yönetiminin 12 Haziran 2026 tarihinde talep ettiği özel durum açıklamasının, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) zamanında gönderilmemiş olması gösterilmişti.

Bu durum, yıllık bazda yüzde 500’den fazla değer kazanan hissenin yatırımcıları arasında kısa süreli bir merak uyandırdı.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Borsa İstanbul'un uyarısının ardından Anel Elektrik yönetimi geciken resmi açıklamasını hızlıca KAP'a iletti. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği’nin ilgili maddesine istinaden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Borsa İstanbul A.Ş.’nin yazısı ile Şirket payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususunda açıklamaların talep edildiği, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmadığı belirtildi."

SAAT 13:00 İTİBARIYLA "TEK FİYAT" İLE GERİ DÖNDÜ

Gerekli özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) resmen duyurulması üzerine Borsa İstanbul A.Ş. vakit kaybetmeden yeni bir bildirim yayımladı.

Yapılan son açıklamada, ANELE işlem sırasının, borsanın talep ettiği şartların yerine getirilmiş olması sebebiyle saat 13:00’te tek fiyat emir toplama bölümünde yeniden işleme açılacağı bildirildi.

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